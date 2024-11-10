Топ-7 производительных смартфонов 2024: актуальные модели от Samsung, OnePlus, Asus
Вот актуальные устройства на базе передового чипа Snapdragon 8 Gen 3 от бренда Qualcomm.
Среди актуальных устройств Snapdragon 8 Gen 3 — Samsung Galaxy S24, OnePlus 12, Asus Zenfone 11 Ultra, ASUS ROG Phone 8 Pro, Xiaomi 14, Samsung Galaxy Z Fold 6, Samsung Galaxy Z Flip 6. Подборку создал Android Authority.
Samsung Galaxy S24
Новый Galaxy AI Suite представляет такие функции, как Photo Assist, который позволяет вам редактировать фоновые отвлекающие факторы и вносить другие изменения в изображения способом, похожим на Magic Editor от Google.
Также есть функция Chat Assistant в клавиатуре Samsung, которая читает и очищает сообщения по мере ввода текста или даже предлагает вам советы по разным тонам или лучшим способам самовыражения. Это далеко не полный список, так как есть также новая функция Note Assistant, Circle to Search, которая работает немного как Google Lens, и многое другое.
Характеристики Samsung Galaxy S24:
- Дисплей: 6,2 дюйма, FHD+ AMOLED, частота обновления 1–120 Гц
- Чипсет: Snapdragon 8 Gen 3 для Galaxy
- Оперативная память: 8 ГБ
- Память: 128 ГБ/256 ГБ
- Камеры: 50, 12 и 10 МП
- Фронтальная камера: 12 МП
- Аккумулятор: 4000 мАч
- Программное обеспечение: Android 14
OnePlus 12
OnePlus 12 не сильно отличается от OnePlus 11, особенно в плане дизайна. Хотя внешне он может и не сильно отличаться, OnePlus 12 обладает повышенной прочностью, немного большим дисплеем и, конечно же, мощным чипсетом Snapdragon 8 Gen 3 с оперативной памятью объемом до 16 ГБ.
Также стоит отметить, что система охлаждения Dual Cryo-Velocity в OnePlus 12 означает, что этот телефон не нагревается при большой нагрузке, что делает его отличным компаньоном для игр для тех, кто заботится о мобильных играх, но не настолько, чтобы вкладывать деньги в что-то вроде Asus ROG Phone 8.
Характеристики OnePlus 12:
- Дисплей: 6,82 дюйма, QHD+ LTPO
- Чипсет: Snapdragon 8 Gen 3
- Оперативная память: 12 ГБ/16 ГБ
- Память: 256 ГБ/512 ГБ
- Камеры: 50, 48 и 64 МП
- Фронтальная камера: 32 МП
- Аккумулятор: 5400 мАч
- Программное обеспечение: Android 14
Asus Zenfone 11 Ultra
В то время как OnePlus вкладывает почти нулевые усилия в функции ИИ в OnePlus 12, Asus находится где-то посередине. Есть AI Transcript для преобразования аудиозаписи в текст, AI Call Translator для перевода в реальном времени и другие функции, такие как шумоподавление ИИ.
Это не просто больший шаг к искусственному интеллекту, Zenfone 11 Ultra также включает несколько новых улучшений программного обеспечения, таких как новые параметры настройки.
Характеристики Asus Zenfone 11 Ultra:
- Внутренний дисплей: 6,78-дюймовый AMOLED с частотой обновления 120 Гц
- SoC: Snapdragon 8 Gen 3
- Оперативная память: 12/16 ГБ
- Память: 256/512 ГБ
- Камеры: 50, 13 и 32 МП
- Фронтальная камера: 32 МП
- Аккумулятор: 5500 мАч
- Программное обеспечение: Android 14
ASUS ROG Phone 8 Pro
Хотя ROG Phone 8 гораздо привлекательнее своего предшественника, он также лишен некоторых функций, которыми был известен ранее, включая яркий внешний вид, более крупные и мощные вентиляторы охлаждения, а также потрясающие фронтальные динамики, которые до сих пор можно было встретить на всех остальных телефонах ROG.
Характеристики телефона Asus ROG Phone 8:
- Внутренний дисплей: 6,78-дюймовый FHD+ LPTO
- SoC: Snapdragon 8 Gen 3
- Оперативная память: 12/16 ГБ
- Память: 256 ГБ
- Камеры: 50/32/13 МП
- Фронтальная камера: 32 МП
- Аккумулятор: 5500 мАч
- Программное обеспечение: Android 14
Xiaomi 14
Xiaomi 14 недоступен в Штатах, но это один из лучших недорогих флагманов на некоторых рынках Европы и Азии. Xiaomi 14 и 14 Pro оснащены процессором Snapdragon 8 Gen 8 с оперативной памятью до 16 ГБ и возможностью хранения до 1 ТБ. Опыт работы с камерой также довольно схож, хотя у Pro улучшенная переменная диафрагма f/1.42 – f/4.
Технические характеристики:
- Дисплей: 6,36 дюйма, QHD+ OLED
- Чипсет: Snapdragon 8 Gen 3
- Оперативная память: 8 ГБ/12/16 ГБ
- Память: 256 ГБ/512 ГБ/1 ТБ
- Камеры: 3x 50MP
- Фронтальная камера: 32 МП
- Аккумулятор: 4610 мАч
- Программное обеспечение: Android 14
Samsung Galaxy Z Fold 6
Samsung Ga$laxy Z Fold 6 — это довольно крупное обновление по сравнению с предшественником. Не только внешний экран увеличился в размерах, но и внутренний дисплей также немного увеличился. Новый дизайн выглядит гораздо более отполированным, чем у старых моделей Fold, в результате чего устройство стало легче и ощущается больше как традиционный смартфон в сложенном состоянии.
Характеристики Galaxy Z Fold 6:
- Складной дисплей: 7,6 дюйма, AMOLED 2x
- Экран: 6,3-дюймовый AMOLED 2x
- Чипсет: Snapdragon 8 Gen 3
- Оперативная память: 12 ГБ
- Память: 256 ГБ/512 ГБ/1 ТБ
- Камеры: 3 задние камеры (50 МП/12 МП/10 МП)
- Фронтальная камера: 10 МП, 4 МП
- Аккумулятор: 4440 мАч
- Программное обеспечение: Android 14
Samsung Galaxy Z Flip 6
Samsung Galaxy Z Flip 6 не так сильно изменился эстетически, как Fold 6, но в нем есть несколько серьезных улучшений под капотом. Камера получила серьезное обновление, отказавшись от своего 12-мегапиксельного шутера в пользу новой 50-мегапиксельной основной камеры, которая соответствует основной камере Galaxy S24. Однако 12-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив остался прежним. Помимо камеры, есть также множество новых функций ИИ и обновление до Snapdragon 8 Gen 3.
Характеристики Galaxy Z Flip 6:
- Внутренний дисплей: 6,7 дюйма, AMOLED 2x
- Экран: 3,4-дюймовый AMOLED 2x
- Чипсет: Snapdragon 8 Gen 3
- Оперативная память: 12 ГБ
- Память: 256 ГБ/512 ГБ
- Камеры: 2 задние камеры (50 МП/12 МП)
- Фронтальная камера: 12 МП
- Аккумулятор: 4000 мАч
- Программное обеспечение: Android 14
Ранее писали о топ-6 телефонах с большим экраном. Смартфоны с большим экраном, кроме дисплея, обладают целым рядом преимуществ, таких как мощный чип, качественная камера. В подборке – Samsung Galaxy S24 Ultra, OnePlus 12, iPhone 16 Pro Max, Google Pixel 9 Pro, OnePlus Open, Moto G Stylus 5G 2024 года.