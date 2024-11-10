Топ-7 производительных смартфонов 2024: актуальные модели от Samsung, OnePlus, Asus

Вот актуальные устройства на базе передового чипа Snapdragon 8 Gen 3 от бренда Qualcomm.

Среди актуальных устройств Snapdragon 8 Gen 3 — Samsung Galaxy S24, OnePlus 12, Asus Zenfone 11 Ultra, ASUS ROG Phone 8 Pro, Xiaomi 14, Samsung Galaxy Z Fold 6, Samsung Galaxy Z Flip 6. Подборку создал Android Authority.

Samsung Galaxy S24

Новый Galaxy AI Suite представляет такие функции, как Photo Assist, который позволяет вам редактировать фоновые отвлекающие факторы и вносить другие изменения в изображения способом, похожим на Magic Editor от Google.

Также есть функция Chat Assistant в клавиатуре Samsung, которая читает и очищает сообщения по мере ввода текста или даже предлагает вам советы по разным тонам или лучшим способам самовыражения. Это далеко не полный список, так как есть также новая функция Note Assistant, Circle to Search, которая работает немного как Google Lens, и многое другое.

Samsung Galaxy S24

Характеристики Samsung Galaxy S24:

Дисплей: 6,2 дюйма, FHD+ AMOLED, частота обновления 1–120 Гц

Чипсет: Snapdragon 8 Gen 3 для Galaxy

Оперативная память: 8 ГБ

Память: 128 ГБ/256 ГБ

Камеры: 50, 12 и 10 МП

Фронтальная камера: 12 МП

Аккумулятор: 4000 мАч

Программное обеспечение: Android 14

OnePlus 12

OnePlus 12 не сильно отличается от OnePlus 11, особенно в плане дизайна. Хотя внешне он может и не сильно отличаться, OnePlus 12 обладает повышенной прочностью, немного большим дисплеем и, конечно же, мощным чипсетом Snapdragon 8 Gen 3 с оперативной памятью объемом до 16 ГБ.

Также стоит отметить, что система охлаждения Dual Cryo-Velocity в OnePlus 12 означает, что этот телефон не нагревается при большой нагрузке, что делает его отличным компаньоном для игр для тех, кто заботится о мобильных играх, но не настолько, чтобы вкладывать деньги в что-то вроде Asus ROG Phone 8.

OnePlus 12

Характеристики OnePlus 12:

Дисплей: 6,82 дюйма, QHD+ LTPO

Чипсет: Snapdragon 8 Gen 3

Оперативная память: 12 ГБ/16 ГБ

Память: 256 ГБ/512 ГБ

Камеры: 50, 48 и 64 МП

Фронтальная камера: 32 МП

Аккумулятор: 5400 мАч

Программное обеспечение: Android 14

Asus Zenfone 11 Ultra

В то время как OnePlus вкладывает почти нулевые усилия в функции ИИ в OnePlus 12, Asus находится где-то посередине. Есть AI Transcript для преобразования аудиозаписи в текст, AI Call Translator для перевода в реальном времени и другие функции, такие как шумоподавление ИИ.

Это не просто больший шаг к искусственному интеллекту, Zenfone 11 Ultra также включает несколько новых улучшений программного обеспечения, таких как новые параметры настройки.

Asus Zenfone 11 Ultra

Характеристики Asus Zenfone 11 Ultra:

Внутренний дисплей: 6,78-дюймовый AMOLED с частотой обновления 120 Гц

SoC: Snapdragon 8 Gen 3

Оперативная память: 12/16 ГБ

Память: 256/512 ГБ

Камеры: 50, 13 и 32 МП

Фронтальная камера: 32 МП

Аккумулятор: 5500 мАч

Программное обеспечение: Android 14

ASUS ROG Phone 8 Pro

Хотя ROG Phone 8 гораздо привлекательнее своего предшественника, он также лишен некоторых функций, которыми был известен ранее, включая яркий внешний вид, более крупные и мощные вентиляторы охлаждения, а также потрясающие фронтальные динамики, которые до сих пор можно было встретить на всех остальных телефонах ROG.

Asus ROG Phone 8

Характеристики телефона Asus ROG Phone 8:

Внутренний дисплей: 6,78-дюймовый FHD+ LPTO

SoC: Snapdragon 8 Gen 3

Оперативная память: 12/16 ГБ

Память: 256 ГБ

Камеры: 50/32/13 МП

Фронтальная камера: 32 МП

Аккумулятор: 5500 мАч

Программное обеспечение: Android 14

Xiaomi 14

Xiaomi 14 недоступен в Штатах, но это один из лучших недорогих флагманов на некоторых рынках Европы и Азии. Xiaomi 14 и 14 Pro оснащены процессором Snapdragon 8 Gen 8 с оперативной памятью до 16 ГБ и возможностью хранения до 1 ТБ. Опыт работы с камерой также довольно схож, хотя у Pro улучшенная переменная диафрагма f/1.42 – f/4.

Xiaomi 14

Технические характеристики:

Дисплей: 6,36 дюйма, QHD+ OLED

Чипсет: Snapdragon 8 Gen 3

Оперативная память: 8 ГБ/12/16 ГБ

Память: 256 ГБ/512 ГБ/1 ТБ

Камеры: 3x 50MP

Фронтальная камера: 32 МП

Аккумулятор: 4610 мАч

Программное обеспечение: Android 14

Samsung Galaxy Z Fold 6

Samsung Ga$laxy Z Fold 6 — это довольно крупное обновление по сравнению с предшественником. Не только внешний экран увеличился в размерах, но и внутренний дисплей также немного увеличился. Новый дизайн выглядит гораздо более отполированным, чем у старых моделей Fold, в результате чего устройство стало легче и ощущается больше как традиционный смартфон в сложенном состоянии.

Samsung Galaxy Z Fold 6 Фото: Samsung

Характеристики Galaxy Z Fold 6:

Складной дисплей: 7,6 дюйма, AMOLED 2x

Экран: 6,3-дюймовый AMOLED 2x

Чипсет: Snapdragon 8 Gen 3

Оперативная память: 12 ГБ

Память: 256 ГБ/512 ГБ/1 ТБ

Камеры: 3 задние камеры (50 МП/12 МП/10 МП)

Фронтальная камера: 10 МП, 4 МП

Аккумулятор: 4440 мАч

Программное обеспечение: Android 14

Samsung Galaxy Z Flip 6

Samsung Galaxy Z Flip 6 не так сильно изменился эстетически, как Fold 6, но в нем есть несколько серьезных улучшений под капотом. Камера получила серьезное обновление, отказавшись от своего 12-мегапиксельного шутера в пользу новой 50-мегапиксельной основной камеры, которая соответствует основной камере Galaxy S24. Однако 12-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив остался прежним. Помимо камеры, есть также множество новых функций ИИ и обновление до Snapdragon 8 Gen 3.

Samsung Galaxy Z Flip 6

Характеристики Galaxy Z Flip 6:

Внутренний дисплей: 6,7 дюйма, AMOLED 2x

Экран: 3,4-дюймовый AMOLED 2x

Чипсет: Snapdragon 8 Gen 3

Оперативная память: 12 ГБ

Память: 256 ГБ/512 ГБ

Камеры: 2 задние камеры (50 МП/12 МП)

Фронтальная камера: 12 МП

Аккумулятор: 4000 мАч

Программное обеспечение: Android 14

Ранее писали о топ-6 телефонах с большим экраном. Смартфоны с большим экраном, кроме дисплея, обладают целым рядом преимуществ, таких как мощный чип, качественная камера. В подборке – Samsung Galaxy S24 Ultra, OnePlus 12, iPhone 16 Pro Max, Google Pixel 9 Pro, OnePlus Open, Moto G Stylus 5G 2024 года.