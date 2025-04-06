Лучшие смартфоны Xiaomi, которые вышли весной 2025: Poco F7 Pro и F7 Ultra, Redmi Note 14S (видео)

Эксперты протестировали новинки от китайского бренда, появившиеся в продаже в марте этого года.

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Своими выводами о работе моделей Poco F7 Pro, Poco F7 Ultra и Redmi Note 14S они поделились на страницах бенчмарка nanoreview.net.

Xiaomi Poco F7 Pro

Данная модель получила от тестировщиков следующие оценки: дисплей — 99 баллов, камера — 65, производительность — 83, игры — 91, батарея — 91, коммуникации — 80. Итоговая оценка достигла 82 баллов.

Смартфон оснащен чипом Snapdragon 8 Gen 3, аккумулятором на 6000 мАч, памятью на 12 Гб. единственным его слабым местом является камера, получившая от разработчиков всего два датчика, при том не самых сильных — на 50 Мп и 8 Мп.

Технические характеристики Poco F7 Pro:

Дисплей: 6.67 дюйма, AMOLED, 1440 x 3200 пикс.

Чипсет: Snapdragon 8 Gen 3 от Qualcomm

Камера: двойная (50 Mп + 8 Mп)

Аккумулятор: 6000 мАч

OС: Android 15

Вес: 206 г.

Xiaomi Redmi Note 14S

Этот смартфон получил от тестировщиков всего 62 балла в общей оценке работы, за что и попал в категорию "В". Его подвел довольно слабенький процессор — Helio G99 Ultra от MediaTek. Остальные две модели, фигурирующие в данном обзоре, располагают более производительными чипсетами Snapdragon 8 Gen 3 от компании Qualcomm. Если говорить конкретно о производительности, то она набрала всего 32 балла, тогда как другие две модели имеют показатели 83 и 96 баллов.

Объем памяти тоже не впечатляет — всего 8 Гб. Радует неплохая основная камера с датчиком на 200 Мп, а также довольно емкий аккумулятор на 5000 мАч.

Технические характеристики Redmi Note 14S:

Дисплей: 6.67 дюйма, AMOLED, 1080 x 2400 пикс.

Чипсет: Helio G99 Ultra от MediaTek

Камера: тройная (200 Mп + 8 Mп + 2 Mп)

Аккумулятор: 5000 мАч

OС: Android 15

Вес: 179 г.

Xiaomi Poco F7 Ultra

Тестировщики отметили корпус из премиальных материалов, что делает смартфон визуально привлекательным и приятным на ощупь. Устройство имеет поддержку Dolby Vision, особенно когда речь заходит о воспроизведении HDR-контента.

Зарядка, в том числе и беспроводная, работает шустро, хотя зарядку на 120 Вт придется покупать отдельно, т.к. в комплект поставки она не входит. Телеобъектив справляется с фото- и видеосъемкой весьма неплохо. Процессор мощный и работает в паре с оболочкой HyperOS, а также имеет два варианта памяти — 12 и 16 Гб.

Из минусов отметили то, что сверхширокоугольная камера не может снимать 4K-видео. Фронтальная камера слабовата, по сравнению с другими датчиками. Нет возможности использования eSIM.

Технические характеристики Poco F7 Ultra:

Дисплей: 6.67 дюйма, AMOLED, 1440 x 3200 пикс.

Чипсет: Snapdragon 8 Elite от Qualcomm

Камера: тройная (50 Mп + 50 Mп + 32 Mп)

Аккумулятор: 5300 мАч

OС: Android 15

Вес: 212 г.

Ранее мы писали, что бренд Xiaomi уже презентовал в первой декаде января 2025 года такие смартфоны, как Redmi Note 14 Pro 4G, Redmi Turbo 4 и Poco X7. Стало известно об их технических характеристиках, достоинствах и недостатках.