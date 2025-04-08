Android-смартфони завжди брешуть вам: що важливого приховують гаджети від користувачів

Оновлення системи Google Play важливі, але часто вони приховані і користувачі просто не знають про них.

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Про це пише видання androidauthority.com.

Експерти розповіли про особливості оновлення системи Play, про те, де вони ховаються і чому Google не повідомляє людей про їхню доступність.

Що таке оновлення системи Google Play і навіщо вони потрібні

До 2019 року на нові функції на телефонах Android доводилося чекати, тому що розробники Samsung, Motorola, Xiaomi та інших компаній повністю тестували і тільки потім випускали повне оновлення програмного забезпечення, чи то нова версія Android, чи то просто щомісячний патч, і це часто займало місяці, а то й роки на дешевших телефонах. У Google був спосіб обійти це за допомогою встановленого системного додатка Google Play Services, який давав змогу випускати деякі цікаві нові функції незалежно від повних оновлень ПЗ.

У 2019 році все змінилося із запуском Project Mainline. Google зрозуміла, що постійно стикається з боротьбою за своєчасне впровадження нових функцій, тому взяла справу в свої руки, виокремивши деякі ключові компоненти системи Android в рамках Project Mainline. Це дозволило б їй безпосередньо оновлювати частини ОС, випускати нові функції або вносити поліпшення в конфіденційність і безпеку, не вимагаючи повного оновлення ПЗ і не покладаючись на ефективність будь-якої іншої компанії.

Іншими словами, Google відокремила частини системи Android, щоб спростити і прискорити оновлення, не обходячи стороною виробників. Це відбувалося через Google Play. Так, користувачі отримали панель конфіденційності Android 12, торішнє розширення мережі Find My Device, функцію блокування смартфона в разі ідентифікації крадіжки і безліч поліпшень, пов'язаних із Play Protect, конфіденційністю, режимом SOS, сплячим режимом тощо.

Тому, коли Google оголошує про нову функцію, яка з'явиться на всіх телефонах Android, це має на увазі її надсилання через оновлення Play System, а не через оновлення ПЗ. Google знає, що може охопити всі телефони Android, і їй не потрібне схвалення або тестування від будь-якого конкретного виробника.

Ці оновлення повинні надходити практично негайно на смартфони і всі підтримувані пристрої. Однак Google не повідомляє користувачів про них. Компанія просто мовчки чекає, поки людина перезавантажить свій телефон, що може статися сьогодні або через три місяці, і потім застосовує їх.

"Тож, якщо ви коли-небудь замислювалися, чому обіцяна нова функція з'явилася на вашому телефоні тільки через кілька місяців, то причина в такій поведінці компанії", — пишуть автори.

Оновлення ПЗ через Play System Фото: androidauthority.com

Де можна отримати системні оновлення Google PlayНаприклад, на смартфоні Pixel потрібно зайти в Налаштування — Безпека та конфіденційність — Система та оновлення, і вибрати Системне оновлення Google Play. Натиснувши на нього, можна перевірити наявність нового оновлення, завантажити його, потім слід перезавантажити телефон, щоб воно застосувалося.

На інших смартфонах рекомендується використовувати рядок пошуку в Налаштуваннях, щоб знайти Оновлення системи Play.

Чому Google не робить ці оновлення помітними

Авторам матеріалу Pixel 9 Pro Fold повідомив, що він оновлений і водночас показав повідомлення про завантаження оновлення. І все це одночасно. Зрозуміло, що одне з повідомлень — брехня.

Pixel 9 Pro Fold повідомив, що він оновлений і водночас показав повідомлення про завантаження оновлення Фото: androidauthority.com

Виникає питання, чому Google не робить ці оновлення більш помітними? Чому на Pixel і кількох інших телефонах Android є два окремих меню оновлень. Це збиває з пантелику. Тим паче, коли в головному меню оновлень є непотрібний ярлик оновлення додатка, але немає ярлика для доступу до системних оновлень Play.

Незрозуміло, чому системні оновлення Play приховані в меню "Безпека і конфіденційність", де користувач ніколи не подумав би шукати будь-які оновлення. Чому вони називаються системними оновленнями "Google Play", коли половина з них навіть не стосується Play Store або будь-якої служби Play? Чому Google просто не виводить повідомлення, щоб повідомити про очікувані оновлення?

"Весь сенс Play Protect був у тому, щоб якнайшвидше надати нам нові функції та поліпшення. Замість цього наші телефони відстають від версії, яка з'явилася кілька місяців тому, а ми так і не дізнаємося про це. А компанія нічого не пояснює", — підсумували автори.

Раніше ми писали, що експерти назвали смартфон за 12 тис. грн, який замінить флагмани. Не кожен готовий заплатити 1300 доларів за Samsung Galaxy S25 Ultra, проте експерти впевнені, що бюджетна Motorola здатна робити все те ж саме, що й апарати преміум-класу.