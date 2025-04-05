Новое предупреждение спасет от "дорогостоящего" кошмара — оно есть на миллионах телефонов

Новый тип "желтого предупреждения" не следует игнорировать. Оно появляется в магазине Google Play, чтобы помочь избежать загрузки зараженных приложений.

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Google добавляет новое предупреждение в некоторые приложения на Play Store. Желтый баннер будет гласить: "Это приложение чаще удаляется по сравнению с другими в Play", пишет thesun.co.uk.

Иными словами, если приложение устанавливается, а затем тут же удаляется, то оно получит этот баннер. Это явный признак того, что приложение, вероятно, не выполняет функции, для которых оно предназначено. Или оно может быть низкого качества, или переполнено рекламой, или может взимать слишком большую плату за плохой сервис.

Предупреждение о некачественной работе ПО может помочь пользователям сэкономить деньги, потому что они смогут избежать оплаты дорогостоящего приложения, которое на самом деле "пустышка".

Иногда опасные приложения попадают в Play Store. Google отслеживает их, но не всегда до того, как они наносят вред — либо собирая данные, либо даже забирая деньги. Так что это предупреждение также может помочь избежать загрузки вредоносного ПО.

Владельцы телефонов Android замечали новое предупреждение в последние недели. Один пост на Reddit, который получил сотни положительных отзывов, был таким: "Мне нравится новое обновление Google Play Store". Другой пользователь написал: "Мне тоже нравится это изменение. Оно будет весьма полезным, особенно когда есть несколько приложений на выбор".

Новая функция распознает сомнительные приложения, даже если их продвигают при помощи многочисленных позитивных отзывов.

Есть еще два новых типа предупреждений, которые также появляются в Play Store в рамках нового обновления. Одно из них: "Пользователи взаимодействуют с этим приложением реже, чем с другими приложениями в Play". И другое: "У этого приложения меньше пользователей по сравнению с другими в Play". Эти предупреждения дают возможность дважды подумать, прежде чем загружать потенциально некачественное ПО.

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