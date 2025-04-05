Нове попередження врятує від "дорогого" кошмару — воно є на мільйонах телефонів

Новий тип "жовтого попередження" не слід ігнорувати. Воно з'являється в магазині Google Play, щоб допомогти уникнути завантаження заражених додатків.

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Google додає нове попередження в деякі додатки на Play Store. Жовтий банер буде свідчити: "Цей додаток частіше видаляється порівняно з іншими в Play", пише thesun.co.uk.

Інакше кажучи, якщо застосунок встановлюється, а потім тут же видаляється, то він отримає цей банер. Це явна ознака того, що застосунок, імовірно, не виконує функції, для яких він призначений. Або він може бути низької якості, або переповнений рекламою, або може стягувати занадто велику плату за поганий сервіс.

Попередження про неякісну роботу ПЗ може допомогти користувачам заощадити гроші, тому що вони зможуть уникнути оплати дорогого застосунку, який насправді "пустушка".

Іноді небезпечні додатки потрапляють у Play Store. Google відстежує їх, але не завжди до того, як вони завдають шкоди — або збираючи дані, або навіть забираючи гроші. Тож це попередження також може допомогти уникнути завантаження шкідливого ПЗ.

Власники телефонів Android помічали нове попередження в останні тижні. Один пост на Reddit, який отримав сотні позитивних відгуків, був таким: "Мені подобається нове оновлення Google Play Store". Інший користувач написав: "Мені теж подобається ця зміна. Вона буде вельми корисною, особливо коли є кілька додатків на вибір".

Нова функція розпізнає сумнівні додатки, навіть якщо їх просувають за допомогою численних позитивних відгуків.

Є ще два нових типи попереджень, які також з'являються в Play Store у рамках нового оновлення. Одне з них: "Користувачі взаємодіють із цим додатком рідше, ніж з іншими додатками в Play". І інше: "У цього додатка менше користувачів порівняно з іншими в Play". Ці попередження дають можливість двічі подумати, перш ніж завантажувати потенційно неякісне ПЗ.

Раніше ми писали, що WhatsApp вносить зміни, які дозволяють йому контролювати все. Нова функція дасть змогу власникам iPhone зробити WhatsApp службою обміну повідомленнями та дзвінками за замовчуванням на своєму телефоні. Це означає, що месенджер матиме пріоритет при здійсненні дзвінків і СМС.