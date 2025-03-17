Поджог IKEA в Вильнюсе совершили два украинца по указанию спецслужб РФ, — прокуратура Литвы

Один из фигурантов дела на момент совершения преступления был несовершеннолетним. По мнению прокурора, фигуранты поджога оказались в сложном материальном положении.

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В поджоге торгового центра IKEA в Вильнюсе 9 мая 2024 года литовские власти обвиняют российские спецслужбы. Генеральная прокуратура Литвы передала в суд уголовное дело с обвинительным актом, сообщает LRT.

"Обвинительное заключение подписано, дело передано в Вильнюсский окружной суд, одному человеку предъявлено обвинение в совершении преступлений, связанных с терроризмом", — заявил на пресс-конференции главный прокурор Департамента по расследованию организованной преступности и коррупции Генеральной прокуратуры Артурас Урбелис.

Во время предварительного расследования установлено, что непосредственными исполнителями преступления являются двое граждан Украины в возрасте до 20 лет. Прокурор добавил, что они оказались в сложном материальном положении. Молодым людям обещали около 10 тысяч евро и автомобиль BMW. Один из подозреваемых на момент совершения преступления был несовершеннолетним.

Фигурант действовал в пользу российских военных структур и спецслужб, в составе заранее сформированной организованной террористической группы с целью совершения преступлений террористического характера возле Литвы и Латвии вместе с другими лицами, в отношении которых ведется отдельное досудебное расследование. Подозреваемому предъявлено обвинение по трем статьям — совершение террористического акта, подготовка с террористической целью и незаконное хранение взрывчатых веществ.

Сейчас один из мужчин находится под стражей в Польше. Правоохранительные органы обеих стран сотрудничают и координируют свои действия.

Власти связывают поджог торгового центра с тем, что группа компаний IKEA ушла из России после начала полномасштабного вторжения. Тогда в РФ закрылось 17 магазинов и 3 завода. Кроме того, компания поддерживала Украину.

Пожар на складе IKEA в Вильнюсе: что известно

Она возникла в ночь на 9 мая. В ходе инцидента никто не пострадал, однако складу был нанесен серьезный ущерб на сумму почти в 500 тысяч евро.

В первой половине прошлого года в целом случались поджоги и в других странах Европейского Союза. Тогда службы безопасности утверждали, что речь может идти о спланированной акции. В Москве поджоги или не комментировали, или же отрицали причастность к ним российских спецслужб.

Напомним, недавно польские военные потеряли 240 противотанковых мин во время учений в июле 2024 года. В итоге мины были найдены случайно, в вагоне поезда возле склада, принадлежащего шведскому мебельному ритейлеру IKEA.