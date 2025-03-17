Підпал IKEA у Вільнюсі здійснили два українця за вказівкою спецслужб РФ, — прокуратура Литви
Один з фігурантів справи на момент скоєння злочину був неповнолітнім. На думку прокурора, фігуранти підпалу опинились в складному матеріальному становищі.
У підпалі торгового центру IKEA у Вільнюсі 9 травня 2024 року литовська влада звинувачує російські спецслужби. Генеральна прокуратура Литви передала до суду кримінальну справу з обвинувальним актом, повідомляє LRT.
"Обвинувальний висновок підписано, справу передано до Вільнюського окружного суду, одній людині висунуто звинувачення у скоєнні злочинів, пов'язаних із тероризмом", — заявив на прес-конференції головний прокурор Департаменту з розслідування організованої злочинності та корупції Генеральної прокуратури Артурас Урбеліс.
Під час попереднього розслідування встановлено, що безпосередніми виконавцями злочину є двоє громадян України віком до 20 років. Прокурор додав, що вони опинились в складному матеріальному становищі. Молодикам обіцяли близько 10 тисяч євро та автомобіль BMW. Один із підозрюваних на момент скоєння злочину був неповнолітнім.
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Фігурант діяв на користь російських військових структур і спецслужб, у складі заздалегідь сформованої організованої терористичної групи з метою скоєння злочинів терористичного характеру біля Литви та Латвії разом з іншими особами, щодо яких ведеться окреме досудове розслідування. Підозрюваному висунуто звинувачення за трьома статтями — вчинення терористичного акту, підготовка з терористичною метою і незаконне зберігання вибухових речовин.
Наразі один із чоловіків перебуває під вартою у Польщі. Правоохоронні органи обох країн співпрацюють та координують свої дії.
Влада пов'язує підпал торгового центру з тим, що група компаній IKEA пішов з Росії після початку повномасштабного вторгнення. Тоді у РФ закрилось 17 магазинів та 3 заводи. Крім того, компанія підтримувала Україну.
Пожежа на складі IKEA у Вільнюсі: що відомо
Вона виникла в ніч проти 9 травня. В ході інциденту ніхто не постраждав, однак складу було завдано серйозних збитків на суму майже в 500 тисяч євро.
В першій половині минулого року загалом траплялись підпали й в інших країнах Європейського Союзу. Тоді служби безпеки стверджували, що може йтися про сплановану акцію. У Москві підпали або не коментували, або ж заперечували причетність до них російських спецслужб.
Нагадаємо, нещодавно польські військові втратили 240 протитанкових мін під час навчань у липні 2024 року. У підсумку міни були знайдені випадково, у вагоні поїзда біля складу, що належить шведському меблевому ритейлеру IKEA.
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