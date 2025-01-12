Чотирьом польським солдатам висунуто звинувачення в недбалості під час виконання службових обов'язків, після того, як вони загубили минулого літа протитанкові міни.

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Польські військові втратили 240 протитанкових мін під час навчань у липні 2024 року. У підсумку міни були знайдені випадково, у вагоні поїзда біля складу, що належить шведському меблевому ритейлеру IKEA. Про це пише Reuters.

"Підозрювані — четверо солдатів, справа стосується недбалості при виконанні службових обов'язків під час розвантаження транспорту з боєприпасами... їм загрожує до 5 років позбавлення волі. Жоден із підозрюваних не визнав себе винним", — повідомив представник окружної прокуратури в Познані Лукаш Вавжиняк.

Прокурор зазначив, що вантаж мін, який перевозили залізницею з Хайнувківки на східному кордоні Польщі на склад боєприпасів у Мостах на заході, не було повністю розвантажено після прибуття в пункт призначення. Перевезення здійснювалося з 4 по 7 липня 2024 року.

У результаті частина вантажу — 240 протитанкових мін — цехала далі і була виявлена тільки 16 липня на залізничній під'їзній колії біля складу меблевого магазину.

"Весь вантаж був опечатаний і негайно взятий під охорону армією", — сказав Вавжиняк.

Генеральний директор IKEA Industry Poland Малгожата Добієс-Турульська підтвердила, що армія забрала вибухівку з одного з фургонів, які прибули на склад, що належить IKEA Industry Orla.

"Скриньку забрала військова поліція того ж дня. Співпраця з військовою поліцією пройшла дуже гладко", — сказала вона.

Міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш заявив, що після інциденту було вжито всіх необхідних заходів.

Польські ЗМІ повідомили, що з інцидентом пов'язане звільнення глави Інспекції підтримки збройних сил генерала Артура Кепчинського.

Нагадаємо, делегація словацького парламенту, що прямує з візитом до Росії, зіткнулася з відмовою Польщі в дозволі на проліт через її повітряний простір. Через відмову Польщі російська делегація змушена летіти до Москви через Чехію та Німеччину.