Четверым польским солдатам предъявлены обвинения в халатности при исполнении служебных обязанностей, после того, как они потеряли прошлым летом противотанковые мины.

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Польские военные потеряли 240 противотанковых мину во время учений в июле 2024 года. В итоге мины были найдены случайно, в вагоне поезда возле склада, принадлежащего шведскому мебельному ритейлеру IKEA. Об этом пишет Reuters.

"Подозреваемые — четверо солдат, дело касается халатности при исполнении служебных обязанностей при разгрузке транспорта с боеприпасами… им грозит до 5 лет лишения свободы. Ни один из подозреваемых не признал себя виновным", — сообщил представитель окружной прокуратуры в Познани Лукаш Вавжиняк.

Прокурор отметил, что груз мин, перевозившийся по железной дороге из Хайнувки на восточной границе Польши на склад боеприпасов в Мостах на западе, не был полностью разгружен по прибытии в пункт назначения. Перевозка осуществлялась с 4 по 7 июля 2024 года.

В результате часть груза — 240 противотанковых мин — цехала дальше и была обнаружена только 16 июля на железнодорожном подъездном пути возле склада мебельного магазина.

"Весь груз был опечатан и немедленно взяты под охрану армией", — сказал Вавжиняк.

Генеральный директор IKEA Industry Poland Малгожата Добиес-Турульска подтвердила, что армия забрала взрывчатку из одного из фургонов, прибывших на склад, принадлежащий IKEA Industry Orla.

"Ящик забрала военная полиция в тот же день. Сотрудничество с военной полицией прошло очень гладко", — сказала она.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что после инцидента были приняты все необходимые меры.

Польские СМИ сообщили, что с инцидентом связано увольнение главы Инспекции поддержки вооруженных сил генерала Артура Кепчиньского.

Напомним, делегация словацкого парламента, направляющаяся с визитом в Россию, столкнулась с отказом Польши в разрешении на пролет через ее воздушное пространство. Из-за отказа Польши российская делегация вынуждена лететь в Москву через Чехию и Германию.