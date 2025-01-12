Польша "закрыла небо" для делегации из Словакии, которая летела в Москву

Вице-спикер словацкого парламента Андрей Данко сообщил, что не понимает почему Варшава приняла такое решение. Теперь делегация вынуждена лететь через Германию и Чехию.

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Делегация словацкого парламента, направляющаяся с визитом в Россию, столкнулась с отказом Польши в разрешении на пролет через ее воздушное пространство. Об этом сообщил Андрей Данко, вице-спикер парламента и глава Словацкой национальной партии (SNS).

По словам Данко, из-за отказа Польши делегация вынуждена лететь в Москву через Чехию и Германию.

"Я не понимаю, почему Польша так поступает, но я воспринимаю это как данность", — заявил он в видеообращении, записанном в аэропорту Братиславы перед вылетом.

Делегация парламента Словакии, включающая шесть человек, должна прибыть в Москву вечером. В рамках визита, который продлится до 15 января, планируются встречи с представителями российских властей и обсуждение вопросов двустороннего сотрудничества, включая обсуждение вопросов в области энергетики и "помощь Словацкой республике, особенно в зимнее время".

"Поляки запретили пролет, так что мы летим в Россию над Чехией и Германией", — уточнил вице-спикер парламента Словакии.

Отметим, что 5 января Данко заявил, что его визит в Москву поспособствует восстановлению отношений с РФ. Планировалось, что вместе с ним в российскую столицу отправится делегация из 6 человек — это Ибор Гашпар, Рихард Глюк, Адам Лучанский и еще два члена партии "Смер".

"Словакия использует до 60 процентов своих ресурсов за счет атомной энергии. Я хочу встретиться с министрами российской Думы, особенно промышленности. Я хочу показать, что там тоже живут люди, что там делают бизнес немцы, французы, американцы", — сказал он.

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Напомним, премьер-министр Словакии Роберт Фицо посетил в конце декабря российскую столицу, где провел переговоры с Владимиром Путиным — впервые с 2016 года. Как сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, обсуждались "испорченные отношения между странами", энергетические вопросы, в том числе поставки газа, а также ситуация в Украине.

При этом словацкий премьер пояснил, что его визит в Москву стал ответом президенту Владимиру Зеленскому, который выступил против любого транзита российского газа через Украину.