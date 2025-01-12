Польща "закрила небо" для делегації зі Словаччини, яка летіла до Москви

Віцеспікер словацького парламенту Андрей Данко повідомив, що не розуміє чому Варшава ухвалила таке рішення. Тепер делегація змушена летіти через Німеччину та Чехію.

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Делегація словацького парламенту, що прямує з візитом до Росії, зіткнулася з відмовою Польщі в дозволі на проліт через її повітряний простір. Про це повідомив Андрей Данко, віцеспікер парламенту і голова Словацької національної партії (SNS).

За словами Данка, через відмову Польщі делегація змушена летіти до Москви через Чехію та Німеччину.

"Я не розумію, чому Польща так чинить, але я сприймаю це як даність", — заявив він у відеозверненні, записаному в аеропорту Братислави перед вильотом.

Делегація парламенту Словаччини, до складу якої входять шість осіб, має прибути до Москви ввечері. У рамках візиту, який триватиме до 15 січня, заплановано зустрічі з представниками російської влади та обговорення питань двостороннього співробітництва, включно з обговоренням питань у галузі енергетики та "допомогу Словацькій республіці, особливо в зимовий час".

"Поляки заборонили проліт, тож ми летимо в Росію над Чехією і Німеччиною", — уточнив віцеспікер парламенту Словаччини.

Зазначимо, що 5 січня Данко заявив, що його візит до Москви посприяє відновленню відносин із РФ. Планувалося, що разом із ним до російської столиці вирушить делегація з 6 осіб — це Ібор Гашпар, Ріхард Глюк, Адам Лучанський і ще два члени партії "Смер".

"Словаччина використовує до 60 відсотків своїх ресурсів шляхом атомної енергії. Я хочу зустрітися з міністрами російської Думи, особливо промисловості. Я хочу показати, що там теж живуть люди, що там роблять бізнес німці, французи, американці", — сказав він.

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Газ на умовах Росії або зменшення допомоги Україні: як Фіцо погрозами Києву риє яму для Словаччини

Нагадаємо, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо відвідав наприкінці грудня російську столицю, де провів переговори з Володимиром Путіним — вперше з 2016 року. Як повідомив прессекретар російського президента Дмитро Пєсков, обговорювали "зіпсовані відносини між країнами", енергетичні питання, зокрема постачання газу, а також ситуацію в Україні.

При цьому словацький прем'єр пояснив, що його візит до Москви став відповіддю президенту Володимиру Зеленському, який виступив проти будь-якого транзиту російського газу через Україну.