Брітні Спірс підтримує стосунки з колишнім бойфрендом та його дітьми: деталі

Спірс і Пол Соліз почали зустрічатися у 2023 році. Після розриву артистка добре ставиться не лише до ексбофренда, а й до його дітей.

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Американська співачка Брітні Спірс підтримує тісні стосунки з дітьми свого колишнього хлопця Пола Річарда Соліза. Про це пише Page Six.

"Вона чудово ставиться до дітей. Вони обожнюють одне одного", — розповів інсайдер.

Спірс і Соліз почали зустрічатися у 2023 році після того, як вона найняла його для виконання обов'язків з обслуговування її багатомільйонного особняка. Це сталося на тлі новин про розлучення Брітні із Семом Асгарі після року шлюбу.

У Соліза дев'ятеро дітей, троє з яких у нього з Ніколь Мансіллою, яка офіційно подала на розлучення з ним у жовтні 2024 року після восьми років шлюбу. Ексбойфренд Брітні Спірс опікується трьома спадкоємцями: Трістаном, 10, Діланом, 8, і Ніколасом, він же "Сонні", 6, і саме з ними артистка проводить час найбільше.

Пол Соліз та Брітні Спірс

"Вони вічно грають і принесли життя та сміх у її дім, де це було так необхідно. Її будинок тепер наповнений любов'ю", — розповіло джерело.

Брітні перестала спілкуватися майже з усіма членами своєї сім'ї, оскільки вони, ймовірно, причетні до контролю над її фінансами та особистим життям. Восени 2021 її звільнили з-під опіки батька.

У 2022 вона одружилася із Семом Асгарі, а в серпні 2023 року пара розлучилася.

У Брітні також складні стосунки зі її синами — 19-річним Шоном Престоном і 18-річним Джейденом Джеймсом. Вони переїхали на Гаваї зі своїм батьком Кевіном Федерлайном.

Брітні Спірс із синами Фото: Іnstagram.com/britneyspears/

Однак з тих пір Джейден відновив зв'язок з матір'ю, і вони провели Різдво разом.

Джерело каже, що Брітні "ніколи не втрачала своєї материнської" природи, тому вона дуже "виховує" та "турбується" про дітей Соліза, які проводять час у її маєтку.

Нагадаємо, Брітні Спірс уперше за два роки воззʼєдналася із синами.

Також Фокус писав про евакуацію Брітні Спірс через пожежі в Лос-Анджелесі.