Бритни Спирс поддерживает отношения с бывшим бойфрендом и его детьми: детали

Спирс и Пол Солиз начали встречаться в 2023 году. После разрыва артистка хорошо относится не только к экс-бофренду, но и к его детям.

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Американская певица Бритни Спирс поддерживает тесные отношения с детьми своего бывшего парня Пола Ричарда Солиза. Об этом пишет Page Six.

"Она прекрасно относится к детям. Они обожают друг друга", — рассказал инсайдер.

Спирс и Солиз начали встречаться в 2023 году после того, как она наняла его для выполнения обязанностей по обслуживанию ее многомиллионного особняка. Это произошло на фоне новостей о разводе Бритни с Сэмом Асгари после года брака.

У Солиза девять детей, трое из которых у него с Николь Мансиллой, которая официально подала на развод с ним в октябре 2024 года после восьми лет брака. Экс-бойфренд Бритни Спирс опекает трех наследников: Тристаном, 10, Диланом, 8, и Николасом, он же "Сонни", 6, и именно с ними артистка проводит время больше всего.

Пол Солиз и Бритни Спирс

"Они вечно играют и принесли жизнь и смех в ее дом, где это было так необходимо. Ее дом теперь наполнен любовью", — рассказал источник.

Бритни перестала общаться почти со всеми членами своей семьи, поскольку они, вероятно, причастны к контролю над ее финансами и личной жизнью. Осенью 2021 ее освободили из-под опеки отца.

В 2022 она вышла замуж за Сэма Асгари, а в августе 2023 года пара развелась.

У Бритни также сложные отношения с ее сыновьями — 19-летним Шоном Престоном и 18-летним Джейденом Джеймсом. Они переехали на Гавайи со своим отцом Кевином Федерлайном.

Бритни Спирс с сыновьями Фото: Іnstagram.com/britneyspears/

Однако с тех пор Джейден восстановил связь с матерью, и они провели Рождество вместе.

Источник говорит, что Бритни "никогда не теряла своей материнской" природы, поэтому она очень "воспитывает" и "беспокоится" о детях Солиза, которые проводят время в ее поместье.

Напомним, Бритни Спирс впервые за два года воссоединилась с сыновьями.

Также Фокус писал об эвакуации Бритни Спирс из-за пожаров в Лос-Анджелесе.