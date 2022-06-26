"Я в шоці". Брітні Спірс розповіла про життя після весілля

Артистка переїхала з молодим чоловіком до нового будинку.

40-річна американська співачка Брітні Спірс вперше після весілля вийшла на контакт зі своїми підписниками в Instagram. Артистка розповіла про життя в новому статусі.

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"Вийшла заміж і переїхала в новий будинок приблизно в той самий час… Не дуже розумний вчинок…. Усе складається добре… Так дивно прокидатися і бачити навколо все нове — новий басейн, нова кухня, нове ліжко. Мені здається, я в шоці!… Життя прекрасне", — зізналася співачка та додала, що зміни — це завжди на краще. Свій допис Спірс супроводила новим фото у синьо-жовтому бікіні на фоні басейну свого нового будинку.

[ + – ] Брітні Спірс біля свого нового басейну

На іншому дописі співачка продемонструвала білі джинси, які, за її словами, одягала 20 років тому.

"Подивіться, що я знайшла. Ці прекрасні білі джинси… Вони підійшли мені через 20 років. Покажу новий будинок пізніше", — пообіцяла своїм фоловерам Брітні.

[ + – ] Брітні Спірс у новому будинку

Нагадаємо, Брітні Спірс одружилася зі своїм бойфрендом, фітнес-тренером Семом Асгарі. Новоспечене подружжя придбало спільний маєток біля колишнього чоловіка співачки.

Також Фокус писав про особливий підхід до весільного вбрання Брітні Спірс. Артистка надягнула на святкове торжество спідню білизну зі справжніми діамантами.