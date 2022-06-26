"Я в шоке". Бритни Спирс рассказала о жизни после свадьбы

Артистка переехала с молодым мужем в новый дом.

40-летняя американская певица Бритни Спирс впервые после свадьбы вышла на контакт со своими подписчиками в Instagram. Артистка рассказала о жизни в новом статусе.

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"Вышла замуж и переехала в новый дом примерно в то же время... Не очень умный поступок... Все складывается хорошо... Так странно просыпаться и видеть вокруг все новое — новый бассейн, новая кухня, новая кровать. Мне кажется, я в шоке!... Жизнь прекрасна", — призналась певица и добавила, что перемены — это всегда к лучшему.

Новый пост Спирс сопровождала своими фото в сине-желтом бикини на фоне бассейна нового дома.

[ + – ] Бритни Спирс возле своего нового бассейна

В другой публикации певица продемонстрировала белые джинсы, которые, по ее словам, надевала 20 лет назад.

"Посмотрите, что я нашла. Эти прекрасные белые джинсы... Они подошли мне даже через 20 лет. Покажу новый дом позже", — пообещала своим фолловерам Бритни.

[ + – ] Бритни Спирс в новом доме

Напомним, Бритни Спирс вышла замуж за своего бойфренда, фитнес-тренера Сэма Асгари. Новоиспеченные супруги приобрели общее имение возле дома бывшего мужа певицы.

Также Фокус писал об особом подходе к свадебному наряду Бритни Спирс. Артистка надела на праздничное торжество нижнее белье с настоящими бриллиантами.