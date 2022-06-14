Бритни Спирс надела на свою свадьбу белье с бриллиантами
Свадьба звезды и ее бойфренда была одним из самых ожидаемых торжеств 2022-го.
40-летняя певица Бритни Спирс дополнила свой свадебный образ интересной деталью. Знаменитость надела нижнее белье с настоящими бриллиантами. Об этом пишет The Cut.
На свою сказочную церемонию женитьбы с фитнес-тренером Сэмом Асгари Бритни Спирс надела стринги с настоящими дорогими камнями и танцевала босиком.
Бритни Спирс и Сэм Асгари заключили брак после пяти лет отношений. Осенью 2021 певица освободилась от 13-летнего рабства своего отца, в котором ей не разрешали беременеть, употреблять алкоголь и заставляли пить специальные таблетки. Тогда же ее бойфренд сделал артистке предложение. Так что их свадьба была одной из самых ожидаемых торжеств 2022-го.
Недавно Спирс объявила о своей беременности от возлюбленного, однако спустя некоторое время пара призналась, что Бритни потеряла ребенка.
Напомним, проведение свадьбы Бритни Спирс было под вопросом, ведь церемонию пытался сорвать бывший муж певицы. Он ворвался на территорию особняка и вел прямую трансляцию со словами, что только он законный муж артистки.
Также Фокус писал о брачном контракте, который заключила 40-летняя Бритни Спирс и ее 28-летний муж.