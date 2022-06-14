Бритни Спирс надела на свою свадьбу белье с бриллиантами

Свадьба звезды и ее бойфренда была одним из самых ожидаемых торжеств 2022-го.

40-летняя певица Бритни Спирс дополнила свой свадебный образ интересной деталью. Знаменитость надела нижнее белье с настоящими бриллиантами. Об этом пишет The Cut.

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На свою сказочную церемонию женитьбы с фитнес-тренером Сэмом Асгари Бритни Спирс надела стринги с настоящими дорогими камнями и танцевала босиком.

[ + – ] Свадьба Бритни Спирс

Бритни Спирс и Сэм Асгари заключили брак после пяти лет отношений. Осенью 2021 певица освободилась от 13-летнего рабства своего отца, в котором ей не разрешали беременеть, употреблять алкоголь и заставляли пить специальные таблетки. Тогда же ее бойфренд сделал артистке предложение. Так что их свадьба была одной из самых ожидаемых торжеств 2022-го.

Недавно Спирс объявила о своей беременности от возлюбленного, однако спустя некоторое время пара призналась, что Бритни потеряла ребенка.

[ + – ] Свадьба Бритни Спирс

Напомним, проведение свадьбы Бритни Спирс было под вопросом, ведь церемонию пытался сорвать бывший муж певицы. Он ворвался на территорию особняка и вел прямую трансляцию со словами, что только он законный муж артистки.

Также Фокус писал о брачном контракте, который заключила 40-летняя Бритни Спирс и ее 28-летний муж.