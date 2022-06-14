Бритни Спирс и Сэм Асгари подписали брачный контракт: чем певице грозит развод

Обсуждение условий контракта длилось несколько месяцев, потому что Бритни хотела максимально защитить свои активы.

40-летняя Бритни Спирс и ее 28-летний теперь уже муж Сэм Асгари подписали брачный договор перед свадьбой, согласно которому супруги в случае развода сохраняют свои деньги и не претендуют на имущество и активы друг друга, пишет TMZ.

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Таким образом, Асгари не получит ни одного доллара, заработанного Спирс до церемонии бракосочетания, хотя состояние певицы и оцениватся в $60млн.

Тема брачного контракта между певицей и фитнес-тренером всплівала в СМИ неоднократно. В частности, инсайдеры говорили о том, что Асгари хочет в случае развода получить от Бритни по $5 млн за каждый прожитый год, а также опеку над их будущим ребенком, однако Спирс, наученная горьким опытом с Кэвином Федерляйном, отцом двоих ее сыновей, не спешила подписывать документ с такими условиями.

В Instagram Сэм даже пошутил о том, что ему нужен брачный договор, чтобы защитить собственное имущество, которое явно не стоит столько в финансовом отношении, сколько заработок Спирс:

"Спасибо всем, кто беспокоится о брачных отношениях! Конечно, мы получаем железный брачный контракт, чтобы защитить мой джип и коллекцию обуви на случай, если она однажды бросит меня".

Пара поженилась 9 июня на приватной церемонии, которая прошла в доме артистки в Лос-Анджелесе в присутствии 60 гостей. Среди приглашенных были Дрю Берримор, Селена Гомес, Пэрис Хилтон, Мадонна, Донателла Версаче. Последняя пошила платье для невесты, фотографии которого облетели все таблоиды.

Из родственников невесты на свадьбу позвали только ее брата Брайана. Ни родителей, ни сестры артистки на торжестве не было.

После свадьбы Спирс поделилась своими мыслями о важном дне.

"Вау! Святое де**мо! Мы это сделали! Мы поженились! Gggggeeeeezzzzz !!! Это был самый зрелищный день! Я так нервничала все утро, но потом в 14:00 меня действительно осенило… Мы поженимся! У меня была паническая атака, а потом я собралась. Команда, превратившая наш дом буквально в замок мечты, была фантастической! Церемония была просто мечтой, а вечеринка была еще лучше", – написала она в в Instagram.

Что касается планов молодоженов на медовый месяц, то о них пока неизвестно, хотя, по словам приближенных к паре людей, Спирс не против поехать куда-нибудь в райское место.