В Сеть попали первые фото свадебного платья Бритни Спирс

Свадьба прошла в шатре на территории особняка певицы, к которому она подъехала на карете, запряженной лошадьми.

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9 июня 40-летняя американская певица Бритни Спирс и ее 28-летний возлюбленный, фитнес-тренер и модель Сэм Асгари сочетались браком, и первые кадры со свадьбы, сделанные фотографом Кэвином Остажевским, уже появились в Сети, причем несколькими фотографиями поделился сам их автор.

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Общественность наконец-то получила возможность рассмотреть роскошное платье невесты, которое для нее пошил модный дом Versace под чутким руководством Донателлы Версаче. По словам дизайнера, создавать красивое платье Бритни было "очень весело" и процесс подарил "много эмоций".

Приталенный белоснежный наряд с корсетным лифом, открытыми плечами и глубоким декольте имел огромный шлейф и высокий разрез до бедра. Платье дополняла не менее длинная фата. Белое колье-чокер с драгоценным камнем в центре, бриллиантовые браслеты и серьги, а также прозрачные белые перчатки завершили образ невесты.

Что касается мейкапа, то Бритни выбрала очень простой, естественный макияж, отказавшись от темно-черной подводки для глаз, с которой ее так часто можно увидеть, в пользу гораздо более сдержанного образа, созданного знаменитым визажистом Шарлоттой Тилбери и ее племянницей Софией. Лицо Бритни выглядело очень свежим и более сияющим.

Ее жених был в классическом черном костюме.

Пара обменялась клаятвами верности перед цветочной аркой из белых и розовых цветов. При этом брачующиеся выглядели очень счастливыми и постоянно улыбались.

Во время свадебной вечеринки Спирс сменила еще три наряда, и все они были от Versace. Ее первым образом стало черное мини-платье с длинными рукавами и очень коротким подолом, затем двухцветный образ и, наконец, обтягивающее красное мини-платье с глубоким V-образным вырезом и рукавами с бахромой.

[ + – ] Пэрис Хилтон на свадьбе Бритни Спирс

Напомним, на свадьбе у Бритни и Сэма было около 60 гостей, среди которых Мадонна, Донателла Версаче, Дрю Бэрримор, адвокат Мэттью Розенгарт и другие. Из родственников невесты присутствовал только брат, а вот родителей и сестру она не приглашала, поскольку имеет на них давнюю обиду.

Мы также писали, что за месяц до церемонии у Спирс случился выкидыш.