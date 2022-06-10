У мережу потрапили перші фото весільної сукні Брітні Спірс

Весілля пройшло у наметі на території маєтка співачки, до якого вона під'їхала на кареті, запряженій кіньми.

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9 червня 40-річна американська співачка Брітні Спірс та її 28-річний коханий, фітнес-тренер і модель Сем Асгарі одружилися, і перші кадри з весілля, зроблені фотографом Кевіном Остажевським, уже з'явилися в мережі, причому кількома фото поділився сам їх автор.

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Суспільство нарешті отримало можливість розглянути розкішну сукню нареченої, яку для неї пошив модний будинок Versace під чуйним керівництвом Донателли Версаче. За словами дизайнера, створювати гарну сукню Брітні було "дуже весело" і процес подарував "багато емоцій".

Приталене біле вбрання з корсетним ліфом, відкритими плечима та глибоким декольте мав величезний шлейф і високий розріз до стегна. Сукню доповнювала не менш довга фата. Біле кольє-чокер із дорогоцінним каменем у центрі, діамантові браслети та сережки, а також прозорі білі рукавички завершили образ нареченої.

Що стосується макіяжу, то Брітні обрала дуже простий, природний макіяж, відмовившись від темно-чорної підводки для очей, з якою її так часто можна побачити, на користь набагато стриманішого образу, створеного знаменитим візажисткою Шарлоттою Тілбері та її племінницею Софією. Обличчя Брітні виглядало дуже свіжим і сяйливим.

Її наречений був у класичному чорному костюмі.

Пара обмінялася клаятвами вірності перед квітковою аркою з білих і рожевих кольорів. При цьому наречені виглядали дуже щасливими і постійно посміхалися.

Під час весільної вечірки Спірс змінила ще три вбрання і всі вони були від Versace. Її першим образом стала чорна мінісукня з довгими рукавами і дуже коротким подолом, потім двоколірний образ і, нарешті, червона обтисла мінісукня з глибоким V-подібним вирізом і рукавами з бахромою.

[ + – ] Періс Гілтон на весіллі Брітні Спірс

Нагадаємо, на весіллі у Брітні та Сема було приблизно 60 гостей, серед яких Мадонна, Донателла Версаче, Дрю Беррімор, адвокат Меттью Розенгарт та інші. З родичів нареченої був присутній лише брат, а от батьків і сестру вона не запрошувала, оскільки має на них давню образу.

Ми також писали, що за місяць до церемонії у Спірс стався викидень.