Брітні Спірс і Сем Асгарі підписали шлюбний контракт: чим співачці загрожує розлучення

Обговорення умов контракту тривало кілька місяців, бо Брітні хотіла максимально захистити свої активи.

40-річна Брітні Спірс та її 28-річний тепер уже чоловік Сем Асгарі підписали шлюбний договір перед весіллям, згідно з яким подружжя у разі розлучення зберігає свої гроші та не претендує на майно й активи один одного, пише TMZ.

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Так, Асгарі не отримає жодного долара, заробленого Спірс до церемонії одруження, хоча статки співачки оцінюються в $60 млн.

Тема шлюбного контракту між співачкою і фітнес-тренером спливала у ЗМІ неодноразово. Зокрема, інсайдери говорили про те, що Асгарі хоче в разі розлучення отримати від Брітні по $5 млн за кожен прожитий рік, а також опіку над їхньою майбутньою дитиною, проте Спірс, навчена гірким досвідом із Кевіном Федерляйном, батьком двох її синів, не поспішала підписувати документ із такими умовами.

В Instagram Сем навіть пожартував про те, що йому потрібен шлюбний договір, щоб захистити власне майно, яке очевидно не коштує стільки у фінансовому стосунку, скільки заробіток.

"Дякую всім, хто турбується про шлюбні стосунки! Звичайно, ми отримуємо залізний шлюбний контракт, щоб захистити мій джип і колекцію взуття на випадок, якщо вона одного разу кине мене".

Пара одружилася 9 червня на приватній церемонії, яка пройшла у будинку артистки у Лос-Анджелесі у присутності 60 гостей. Серед запрошених були Дрю Беррімор, Селена Гомес, Періс Гілтон, Мадонна, Донателла Версаче. Остання пошила сукню для нареченої, фото якої облетіли всі таблоїди.

З родичів нареченої на весілля покликали лише її брата Браяна. Ні батьків, ні сестри артистки на урочистості не було.

Після весілля Спірс поділилася своїми думками про важливий день.

"Вау! Святе гі*но! Ми це зробили! Ми одружилися! Gggggeeeeezzzzz!!! Це був найвидовищніший день! Я так нервувала весь ранок, але потім о 14:00 мене дійсно осінило… Ми одружимося! У мене була панічна атака, але потім я зібралася. Команда, що перетворила наш будинок буквально на замок мрії, була фантастичною! Церемонія була просто мрією, а вечірка була ще кращою", — написала вона в Instagram.

Щодо планів молодят на медовий місяць, то про них поки що невідомо, хоча, за словами наближених до пари людей, Спірс не проти поїхати кудись у райське місце.