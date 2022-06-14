Брітні Спірс надягнула на своє весілля білизну з діамантами

Весілля зірки та її бойфренда було одним з найбільш очікуваних торжеств 2022.

40-річна співачка Брітні Спірс доповнила свій весільний образ цікавою деталлю. Знаменитість надягла спідню білизну зі справжніми діамантами. Про це пише The Cut.

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На свою казкову церемонію одруження з фітнес-тренером Семом Асгарі Брітні Спірс надягнула стрінги зі справжнім дорогим камінням та танцювала босоніж.

[ + – ] Весілля Брітні Спірс

Брітні Спірс та Сем Асгарі уклали шлюб після п'яти років стосунків. Восени 2021 співачка звільнилася від 13-річного рабства свого батька, у якому їй не дозволяли вагітніти, вживати алкоголь та змушували пити спеціальні таблетки. Тоді ж її бойфренд зробив артистці пропозицію. То ж їхнє весілля було одним з найочікуваніших торжеств 2022-го.

Нещодавно Спірс оголосила про свою вагітність від коханого, проте через деякий час пара зізналася, що Брітні втратила дитину.

[ + – ] Весілля Брітні Спірс

Нагадаємо, проведення весілля Брітні Спірс було під питанням, адже церемонію намагався зірвати колишній чоловік співачки. Він увірвався на територію будинку та вів пряму трансляцію зі словами, що лише він законний чоловік артистки.

Також Фокус писав про шлюбний контракт, який уклала 40-річна Брітні Спірс та її 28-річний чоловік.