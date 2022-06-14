Бритни Спирс и Сэм Асгари покупают новый дом

Их соседом станет бывший муж Бритни – Кевин Федерлайн

Бритни Спирс и ее новый муж Сэм Асгари покупают огромный новый особняк в Калабасасе, Калифорния, рядом с бывшим мужем Бритни — Кевином Федерлайном. Об этом пишет TMZ.

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40-летняя певица Бритни Спирс решила оставить прошлое позади и начать новую семейную жизнь с супругом, 28-летним Сэмом Асгари, на новом месте.

Так что влюбленные присмотрели новое "любовное гнездышко", шикарный калифорнийский особняк в Калабасасе, пригороде Лос-Анджелеса, где проживают многие звезды, в том числе и Кортни Кардашьян.

Дом, который, скорей всего, приобретет Спирс, стоит 11,8 миллионов долларов и расположен рядом с домом, где проживает ее бывший муж Кевин Федерлайн с их общими сыновьями-подростками: Джейден и Шон.

Впрочем, пока сделка совершается, у особняка уже были замечены машина Бритни и грузовики с мебелью.

Примечательно, но сыновья Спирс не были на ее свадьбе, которая прошла на прошлой неделе. Адвокат Федерлайна дал понять, что они рады за свою мать, но хотят, чтобы она была в центре внимания в ее большой день.

"Они рады за свою маму и надеются, что у Сэма и Бритни начнется новое, успешное совместное будущее. Это их ночь, и они не хотели ее у них отнимать", — заявил юрист.

[ + – ] Свадьба Бритни Спирс и Сэма Асгари

В особняке шесть спален и девять ванных комнат, так что места хватит всем.

Неясно, планируют ли влюбленные продать старый особняк Бритни в Беверли-Хиллз, где проходила их свадьба, или они планируют сохранить это поместье.

Источник уже сообщил, что Кевин занял "выжидательную позицию".

"Он был удивлен, что из всех районов, в которые она может позволить себе переехать, Бритни выбрала именно его. Но пока его мир и спокойствие не будут нарушены, она может делать, что хочет", — заявил инсайдер.

Напомним, Бритни и Кевин поженились в сентябре 2004 года, а их развелись уже в июле 2007 года. Кевин получил опеку над сыновьями, после того, как у Спирс начались проблемы с наркотиками. Он женился во второй раз на бывшей волейболистке Виктории Принс. У пары – две дочери.