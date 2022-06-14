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Бритни Спирс и Сэм Асгари покупают новый дом

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бритни спирс, сэм асгари, новый дом, кевин федерелайн, калифорния
Фото: instagram samasghari | Бритни Спирс и Сэм Асгари

Их соседом станет бывший муж Бритни – Кевин Федерлайн

Бритни Спирс и ее новый муж Сэм Асгари покупают огромный новый особняк в Калабасасе, Калифорния, рядом с бывшим мужем Бритни — Кевином Федерлайном. Об этом пишет TMZ.

40-летняя певица Бритни Спирс решила оставить прошлое позади и начать новую семейную жизнь с супругом, 28-летним Сэмом Асгари, на новом месте.

Так что влюбленные присмотрели новое "любовное гнездышко", шикарный калифорнийский особняк в Калабасасе, пригороде Лос-Анджелеса, где проживают многие звезды, в том числе и Кортни Кардашьян.

дом бритни спирс, бритни спирс, калабасас, калифорния, сэм асгари, кевин федерлайн
дом бритни спирс, бритни спирс, калабасас, калифорния, сэм асгари, кевин федерлайн
дом бритни спирс, бритни спирс, калабасас, калифорния, сэм асгари, кевин федерлайн
дом бритни спирс, бритни спирс, калабасас, калифорния, сэм асгари, кевин федерлайн
дом бритни спирс, бритни спирс, калабасас, калифорния, сэм асгари, кевин федерлайн
дом бритни спирс, бритни спирс, калабасас, калифорния, сэм асгари, кевин федерлайн
дом бритни спирс, бритни спирс, калабасас, калифорния, сэм асгари, кевин федерлайн
дом бритни спирс, бритни спирс, калабасас, калифорния, сэм асгари, кевин федерлайн
дом бритни спирс, бритни спирс, калабасас, калифорния, сэм асгари, кевин федерлайн
дом бритни спирс, бритни спирс, калабасас, калифорния, сэм асгари, кевин федерлайн
дом бритни спирс, бритни спирс, калабасас, калифорния, сэм асгари, кевин федерлайн
дом бритни спирс, бритни спирс, калабасас, калифорния, сэм асгари, кевин федерлайн

Дом, который, скорей всего, приобретет Спирс, стоит 11,8 миллионов долларов и расположен рядом с домом, где проживает ее бывший муж Кевин Федерлайн с их общими сыновьями-подростками: Джейден и Шон.

Впрочем, пока сделка совершается, у особняка уже были замечены машина Бритни и грузовики с мебелью.

Примечательно, но сыновья Спирс не были на ее свадьбе, которая прошла на прошлой неделе. Адвокат Федерлайна дал понять, что они рады за свою мать, но хотят, чтобы она была в центре внимания в ее большой день.

"Они рады за свою маму и надеются, что у Сэма и Бритни начнется новое, успешное совместное будущее. Это их ночь, и они не хотели ее у них отнимать", — заявил юрист.

Свадьба Бритни Спирс и Сэма Асгари

В особняке шесть спален и девять ванных комнат, так что места хватит всем.

Неясно, планируют ли влюбленные продать старый особняк Бритни в Беверли-Хиллз, где проходила их свадьба, или они планируют сохранить это поместье.

Источник уже сообщил, что Кевин занял "выжидательную позицию".

"Он был удивлен, что из всех районов, в которые она может позволить себе переехать, Бритни выбрала именно его. Но пока его мир и спокойствие не будут нарушены, она может делать, что хочет", — заявил инсайдер.

Напомним, Бритни и Кевин поженились в сентябре 2004 года, а их развелись уже в июле 2007 года. Кевин получил опеку над сыновьями, после того, как у Спирс начались проблемы с наркотиками. Он женился во второй раз на бывшей волейболистке Виктории Принс. У пары – две дочери.