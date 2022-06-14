Брітні Спірс і Сем Асгарі купують новий будинок

Їхнім сусідом стане колишній чоловік Брітні — Кевін Федерлайн.

Брітні Спірс і її новий чоловік Сем Асгарі купують величезний новий маєток у Калабасасі, Каліфорнія, поряд із колишнім чоловіком Брітні — Кевіном Федерлайном. Про це пише TMZ.

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40-річна співачка Брітні Спірс вирішила залишити минуле позаду та розпочати нове сімейне життя з чоловіком, 28-річним Семом Асгарі, на новому місці.

Так що закохані обрали нове "любовне гніздечко", шикарний каліфорнійський маєток у Калабасасі, передмісті Лос-Анджелеса, де живе багато зірок, у тому числі Кортні Кардаш'ян.

Будинок, який, швидше за все, придбає Спірс, коштує 11,8 мільйона доларів і розташований поряд з будинком, де проживає її колишній чоловік Кевін Федерлайн із їхніми загальними синами-підлітками: Джейден та Шон.

Утім, поки угода відбувається, біля маєтку вже помітили машину Брітні та вантажівки з меблями.

Примітно, але сини Спірс не були на її весіллі, яке відбулося минулого тижня. Адвокат Федерлайна дав зрозуміти, що вони раді за свою матір, але хочуть, щоб вона була в центрі уваги її великого дня.

"Вони раді за свою маму та сподіваються, що в Сема та Брітні почнеться нове, успішне спільне майбутнє. Це їхня ніч, і вони не хотіли її в них забирати", — заявив юрист.

[ + – ] Весілля Брітні Спірс і Сема Асгарі

В маєтку шість спалень і дев'ять ванних кімнат, так що місця вистачить усім.

Неясно, чи закохані планують продати старий маєток Брітні в Беверлі-Хіллз, де відбулося їхнє весілля, чи вони планують зберегти його.

Джерело вже повідомило, що Кевін зайняв "вичікувальну позицію".

"Він був здивований, що з усіх районів, куди вона може дозволити собі переїхати, Брітні обрала саме цей. Але поки його мир і спокій не будуть порушені, вона може робити, що хоче", — заявив інсайдер.

Нагадаємо, Брітні та Кевін одружилися у вересні 2004 року, а розлучилися вже в липні 2007 року. Кевін отримав опіку над синами після того, як у Спірс почалися проблеми з наркотиками. Він одружився вдруге на колишній волейболістці Вікторії Прінс. У пари дві дочки.