Стало известно, как бывший муж Бритни Спирс проник на ее свадьбу

Из-за неожиданного инцидента свадьба знаменитости чуть не сорвалась.

Стало известно, как бывший муж Бритни Спирс смог проникнуть на территорию поместья артистки в день ее свадьбы. Об этом пишет Cinema Blend.

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Экс-охранник Бритни Спирс, уволенный после громкого инцидента, рассказал, что Джейсон Александр ворвался на территорию особняка певицы и требовал, чтобы она вышла к нему.

Мужчина сразу начал вести прямую трансляцию и направлялся в спальню Бритни. Первый муж артистки пытался открыть дверь комнаты, но не смог. В это время невеста находилась в спальне и сильно испугалась из-за происходящего. Бритни плакала и дрожала, а потом вышла на улицу со своим женихом Сэмом Асгари, чтобы успокоиться.

Сам Джейсон Александр отвергает все обвинения. Его сразу арестовала полиция.

Несмотря на то, что церемония бракосочетания Бритни Спирс и Сэма Асгари была под угрозой отмены, свадьба все же состоялась.

Бритни Спирс и Джейсон Александр поженились в 2004 году в Лас-Вегасе в состоянии алкогольного опьянения. Поэтому их брак продлился всего несколько дней.

[ + – ] Бритни Спирс со своим уже мужем Сэмом Асгари Фото: Britney Spears/Instagram

Напомним, бывший и первый муж Бритни Спирс пытался сорвать ее свадьбу с фитнес-тренером Сэмом Асгари. Джейсон Александр ворвался на территорию имения и кричал, что только он – единственный муж певицы.

Также Фокус писал о первом комментарии Бритни Спирс после ее третьей свадьбы. Артистка в шоке от скорости изменения событий вокруг нее.