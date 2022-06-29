Стало известно, как бывший муж Бритни Спирс проник на ее свадьбу
Из-за неожиданного инцидента свадьба знаменитости чуть не сорвалась.
Стало известно, как бывший муж Бритни Спирс смог проникнуть на территорию поместья артистки в день ее свадьбы. Об этом пишет Cinema Blend.
Экс-охранник Бритни Спирс, уволенный после громкого инцидента, рассказал, что Джейсон Александр ворвался на территорию особняка певицы и требовал, чтобы она вышла к нему.
Мужчина сразу начал вести прямую трансляцию и направлялся в спальню Бритни. Первый муж артистки пытался открыть дверь комнаты, но не смог. В это время невеста находилась в спальне и сильно испугалась из-за происходящего. Бритни плакала и дрожала, а потом вышла на улицу со своим женихом Сэмом Асгари, чтобы успокоиться.
Сам Джейсон Александр отвергает все обвинения. Его сразу арестовала полиция.
Несмотря на то, что церемония бракосочетания Бритни Спирс и Сэма Асгари была под угрозой отмены, свадьба все же состоялась.
Бритни Спирс и Джейсон Александр поженились в 2004 году в Лас-Вегасе в состоянии алкогольного опьянения. Поэтому их брак продлился всего несколько дней.
Напомним, бывший и первый муж Бритни Спирс пытался сорвать ее свадьбу с фитнес-тренером Сэмом Асгари. Джейсон Александр ворвался на территорию имения и кричал, что только он – единственный муж певицы.
Также Фокус писал о первом комментарии Бритни Спирс после ее третьей свадьбы. Артистка в шоке от скорости изменения событий вокруг нее.