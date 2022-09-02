Креативний директор Jacquemus показав нові фото зі свого весілля

Дизайнер Сімон Порт Жакмюс одружився з Марко Маестрі кілька днів тому, але фото з урочистостей не вичерпуються

Креативний директор Jacquemus, Сімон Порт Жакмюс влаштував чудову церемонію на півдні Франції та продовжив вечірку в замку Шато де Бонневаль. У мережі з'явилися нові фото з урочистостей, пише Vogue.

Жакмюс одружився зі співвласником паризького діджитал-агентства Yoann and Marco Марком Маестрі, з яким у них зовсім недавно були заручини.

На церемонії в Шарлевалі були присутні друзі пари: Дуа Ліпа, Міка Арганьярас, Тіна Кунакі, Аміна Муадді, Жанна Дамас та інші.

[ + – ] Наречені та Дуа Ліпа

До вівтаря Жакмюса вела його улюблена бабуся Лілін, яку часто знімав для рекламних кампаній свого бренду.

Дизайнер розповів, що обрав маленьке село Шарлеваль невипадково.

"Мій батько родом із Шарлеваля, а мати з Маллеморта, який зовсім поруч. Я виріс у маленькому селі в самому серці Провансу. Я хотів весілля просто неба на площі перед ратушею. Найбільше мене зворушило те, що я побачив усіх мешканців села на вулицях. Було багато знайомих осіб з мого дитинства, деякі мали біноклі, і вони звали мене на ім'я, коли ми проходили повз, і махали з вікон", — розповів Жакмюс.

[ + – ] Сімон Порт Жакмюс одружився з Марко Маестрі

Замок він також вибрав, надихаючись дитячими спогадами. Спочатку він хотів вибрати Сен-Тропе, але, за словами Жакмюса, там не було душі.

Тож столи накрили просто неба під 300-річними деревами.

Сукня бабусі Жакмюса Лілін теж була особливою. Це було перше вбрання, ескіз якого Жакмюс створив.

На банкеті подавали тістечка із заварним кремом, а музиканти грали старі французькі хіти.

[ + – ] Весільний торт із сотень тістечок

Тож вечірка вдалася. Тепер, за словами Жакмюса, вони збираються з Марком у весільну подорож до Єгипту.