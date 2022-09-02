Креативный директор Jacquemus показал новые фото со своей свадьбы

Дизайнер Симон Порт Жакмюс женился на Марко Маэстри несколько дней назад, но фото с торжества не иссякают

Креативный директор Jacquemus, Симон Порт Жакмюс устроил восхитительную церемонию на юге Франции и продолжил вечеринку в замке Шато де Бонневаль. В Сети появились новые фото с торжества, пишет Vogue.

Жакмюс сочетался браком с совладельцем парижского диджитал-агентства Yoann and Marco Марком Маэстри, с которым у них совсем недавно была помолвка.

На церемонии в Шарлевале присутствовали друзья пары: Дуа Липа, Мика Арганьяраз, Тина Кунаки, Амина Муадди, Жанна Дамас и другие.

[ + – ] Женихи и Дуа Липа

К алтарю Жакмюса вела его любимая бабушка Лилин, которую он часто снимал для рекламных кампаний своего бренда.

Дизайнер рассказал, что выбрал маленькую деревушку Шарлеваль неслучайно.

"Мой отец родом из Шарлеваля, а мать из Маллеморта, который совсем рядом. Я вырос в маленькой деревушке в самом сердце Прованса. Я хотел свадьбу под открытым небом на площади перед ратушей. Больше всего меня тронуло то, что я увидел всех жителей деревни на улицах. Было много знакомых лиц из моего детства, у некоторых были бинокли, и они звали меня по имени, когда мы проходили мимо, и махали из окон", — рассказал Жакмюс.

[ + – ] Симон Порт Жакмюс женился на Марко Маэстри

Замок он тоже выбрал, вдохновляясь детскими воспоминаниями. Сначала он хотел выбрать Сен-Тропе, но по словам Жакмюса, там не было души.

Так что столы накрыли под открытым небом под 300-летними деревьями.

Платье бабушки Жакмюса Лилин тоже было особенным. Это был первый наряд, эскиз которого Жакмюс создал.

На банкете подавали пирожные с заварным кремом, а музыканты играли старые французские хиты.

[ + – ] Свадебный торт из сотен пирожных

Так что вечеринка удалась. Теперь, по словам Жакмюса, они собираются с Марко в свадебное путешествие в Египет.