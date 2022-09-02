Креативный директор Jacquemus показал новые фото со своей свадьбы
Дизайнер Симон Порт Жакмюс женился на Марко Маэстри несколько дней назад, но фото с торжества не иссякают
Креативный директор Jacquemus, Симон Порт Жакмюс устроил восхитительную церемонию на юге Франции и продолжил вечеринку в замке Шато де Бонневаль. В Сети появились новые фото с торжества, пишет Vogue.
Жакмюс сочетался браком с совладельцем парижского диджитал-агентства Yoann and Marco Марком Маэстри, с которым у них совсем недавно была помолвка.
На церемонии в Шарлевале присутствовали друзья пары: Дуа Липа, Мика Арганьяраз, Тина Кунаки, Амина Муадди, Жанна Дамас и другие.
К алтарю Жакмюса вела его любимая бабушка Лилин, которую он часто снимал для рекламных кампаний своего бренда.
Дизайнер рассказал, что выбрал маленькую деревушку Шарлеваль неслучайно.
"Мой отец родом из Шарлеваля, а мать из Маллеморта, который совсем рядом. Я вырос в маленькой деревушке в самом сердце Прованса. Я хотел свадьбу под открытым небом на площади перед ратушей. Больше всего меня тронуло то, что я увидел всех жителей деревни на улицах. Было много знакомых лиц из моего детства, у некоторых были бинокли, и они звали меня по имени, когда мы проходили мимо, и махали из окон", — рассказал Жакмюс.
Замок он тоже выбрал, вдохновляясь детскими воспоминаниями. Сначала он хотел выбрать Сен-Тропе, но по словам Жакмюса, там не было души.
Так что столы накрыли под открытым небом под 300-летними деревьями.
Платье бабушки Жакмюса Лилин тоже было особенным. Это был первый наряд, эскиз которого Жакмюс создал.
На банкете подавали пирожные с заварным кремом, а музыканты играли старые французские хиты.
Так что вечеринка удалась. Теперь, по словам Жакмюса, они собираются с Марко в свадебное путешествие в Египет.