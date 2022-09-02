Сини Брітні Спірс уперше розповіли про стосунки з матір'ю

Шон Престон і Джейден Джеймс сподіваються помиритися з Брітні, але при цьому захищають свого діда, Джеймі Спірса.

Сини Брітні Спірс — 16-річний Престон і 15-річний Джейден — нарешті порушили мовчання й дали відверте інтерв'ю про свої стосунки з матір'ю. Повне інтерв'ю вийде на ITV, але вже зараз таблоїди розбирають розмову в новинах, пише Daily Mail.

Колишній чоловік Брітні Спірс Кевін Федерлайн раніше говорив про те, що Престон і Джейден не бачили свою матір кілька місяців. Вони навіть не пішли на її весілля із Семом Асгарі. Він повідомив, що дуже хвилювався за колишню дружину, але при цьому ніяк не допоміг, тому що йому потрібно було "піклуватися про хлопчиків".

Але це вперше, коли Престон і Джейден порушили мовчання. Нині вони живуть поруч із Брітні та Семом, але в гості не заходять. Їхня родина — це їхній батько Кевін Федерлайн, колишній танцюрист, який уже понад 15 років живе за рахунок колишньої дружини, адже суд передав опіку над синами йому та зобов'язав Брітні виплачувати солідні аліменти.

[ + – ] Кевін Федерлайн із Джейденом, Джордан і Пейтон Фото: Twitter Erbil Gunasti

Також із ними проживає нова дружина Федерлайна Вікторія, його старші діти Корі та Калеб від акторки Шар Джексон і доньки Кевіна від Вікторії: 11-річна Джордан і восьмирічна Пейтон.

"Я відчуваю, що це моє безпечне місце. Мій дім. І я всіх тут люблю", — каже Джейден в інтерв'ю.

В інтерв'ю з Дафною Барак вони повідомили, що дуже люблять свою матір і сподіваються відновити стосунки.

[ + – ] Джейден і Престон із Дафною Барак Фото: Twitter Erbil Gunasti

"Я на 100% впевнений, що це можна виправити. Просто це займе багато часу та зусиль. Я просто хочу, щоб вона одужала морально. Коли вона видужає, я дуже хочу побачити її знову", — сказав Престон і звернувся до Брітні Спірс безпосередньо.

"Я дуже тебе люблю та сподіваюся на краще для тебе. Можливо, одного разу ми зможемо сісти й знову поговорити, і ми матимемо нормальну розмову", — зазначив Престон.

Джейден під час інтерв'ю здається товариськішим і говорить від імені свого старшого брата. Він сам навчився грати на піаніно та каже, що музика стала його терапією.

Престон також цікавиться музикою та зізнається, що в нього з Джейденом "дуже глибокий емоційний зв'язок".

"Престон і я єдині. Він завжди наглядає за мною, а я наглядаю за ним. Ми стежимо за тим, щоб ми обоє були психічно здорові", — каже Джейден.

[ + – ] Джейден Спірс із батьком і братом Калебом Фото: Twitter Erbil Gunasti

Вони розповіли, що коли були маленькими, не могли повірити, що їхня мати настільки знаменита.

"Ми дивилися телевізор, і там були всі ці люди, які підспівували їй, а вона була на сцені, і тільки тоді я зрозумів, наскільки вона відома та наскільки успішна як особистість, і це надихнуло мене", — зізнався син Спірс.

Але у 2007 році Кевін Федерлайн отримав опіку над Престоном і Джейденом, а у 2019 — 70% опіки над ними. Вони перестали відвідувати матір і перестали ночувати у її домі.

І якщо ще у 2020 році Джейден називав свого діда Джеймі Спірса "недоумком", то зараз він заявляє, що шкодує про ті слова.

"Озираючись назад, я жалкую про те, що говорив усілякі речі. Я дійсно погано почуваюся. Престон і я погано почуваємося. Ми хочемо його побачити. Я хочу його побачити, посидіти з ним поряд із роялем, поговорити про своє майбутнє", — каже юнак.

Навіть після суду з приводу опіки над їхньою матір'ю та зізнань Брітні Спірс про те, як її сім'я контролювала її та знущалася з неї, її сини стверджують, що люблять їх.

[ + – ] Кевін Федерлайн із дружиною Вікторією Фото: Twitter Erbil Gunasti

Нагадаємо, Брітні Спірс називає опікунство свого батька, 70-річного Джеймі Спірса, "образливим", а свою матір, 67-річну Лінн — ініціаторкою опіки.

Свою 31-річну сестру Джеймі Лінн Брітні звинуватила в тому, що вона не стала на її захист, а свого 45-річного брата Браяна в тому, що він поводився з нею, як із "нікчемою".

Але Джейден заявив, що його дід "справді дбає про свою родину".

"Спочатку він просто намагався бути схожим на будь-якого батька, який дозволяє їй здійснити мрію дочки стати суперзіркою, але я подумав, що, можливо, опікунство тривало занадто довго, можливо, тому моя мама була дуже зла на всю ситуацію, в якій вона перебувала. І вона надто багато працювала. Їй слід зробити перерву та розслабитися", — сказав Джейден.

І додав, що Джеймі Спірс "не заслуговує на всю ненависть, яку він отримує в ЗМІ. Я люблю його всім серцем. Він просто намагався бути батьком".

Він сказав, що Брітні не усвідомлює, як сильно Джеймі про неї дбав і не може прийняти той факт, що вона ненавидить свою сім'ю.

"Коли я зустрічаюся з ними особисто, вони нічого такого не роблять. Вони непогані люди", — повідомив Джейден і зазначив, що на весілля матері з Семом Асгарі не пішов з цієї причини.

[ + – ] Брітні Спірс із Семом Асгарі Фото: Britney Spears/Instagram

"Це був невідповідний час для поїздки. Я не кажу, що не радий за неї, — я дуже радий. Але вона не запросила всю сім'ю, і якби пішли тільки я і Престон — це було б дивно", — зізнався Джейден.

Закінчуючи розмову, сини Брітні говорять про те, що вони бояться того, що їхня мати ніколи не зупиниться.

"Так легко бути негативним. Так легко поринути в смуток і депресію. Важче поширювати позитив", — заявили Джейден і Престон.