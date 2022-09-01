Колишній чоловік Брітні Спірс розповів, чому сини не прийшли на її весілля

Інтерв'ю обіцяє бути скандальним і може вдарити по Брітні.

Колишній чоловік Брітні Спірс Кевін Федерлайн дав інтерв'ю ресурсу 60 Minutes Australia, тизер якого вже опублікували в мережі, а розмову покажуть публіці 4 вересня. Однак навіть з оприлюдненого уривка розмови можна зрозуміти, що одкровення екскоханої співачки та батька двох її синів стануть справжньою інформаційною бомбою, хвиля від вибуху якої може знову вдарити по рівновазі Брітні.

Зокрема Кевін зізнався, що сини артистки, 16-річний Шон і 14-річний Джейден, не захотіли бути присутнім на її весіллі з Семом Асгарі після того, як їхня мати буквально завалила свій обліковий записв Instagram безглуздими танцями та голими грудьми.

Федерлайн також пояснив, чому ніяк не підтримував колишню дружину під час боротьби проти багаторічного опікунства і не втручався з метою допомогти їй. Він заявив, що йому "треба було турбуватися про синів".

Однак танцюрист додав, що йому "було прикро" за несправедливість, яку переживала Брітні, настільки, що він навіть "погано себе почував".

Шлюб зі співачкою він назвав "приголомшливим" до певного часу.

Пара зустрічалася всього три місяці у 2004 році, перш ніж вони побралися в липні того ж року, а до вересня одружилися. Брітні подарувала чоловікові сина Шона у вересні 2005 року, а Джейден з'явився приблизно за рік, у 2006 році. В листопаді того ж року попзірка подала на розлучення.

Раніше Федерлайн вже намагався пояснити припинення спілкування дітей з їхньою матір'ю, весь час нагадуючи про її непристойні посади. Проте Брітні відреагувала на його заяви.

"Мені сумно чути, що мій колишній чоловік вирішив обговорити стосунки між мною та моїми дітьми. Як ми всі знаємо, виховувати хлопчиків-підлітків ніколи не буває легко… Неправда, що причина заснована на моєму Instagram… це було задовго до Instagram… я дала їм все… Тільки одне слово: боляче", — заявила співачка.

Її підтримав чоловік Сем Асгарі.

"Хлопчики дуже розумні, їм скоро виповниться 18, і вони зможуть приймати власні рішення і, можливо, зрештою усвідомлюють, що "важкою" частиною було те, що у них був батько, який не був понад 15 років як зразок для наслідування", — написав він у соцмережі.

Нагадаємо, що нещодавно Кевін оприлюднив кадри, на яких Спірс кричить на синів.