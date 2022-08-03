Бос Sotheby's влаштував розкішне весілля в замку з восьмиярусним тортом

Лорд Гаррі Далмені — один із найбагатших і найтитулованіших британських аристократів — нарешті залишив лави холостяків.

Глава знаменитого аукціонного дому Sotheby's і найзавидніший холостяк Великобританії, Гаррі Прімроуз, лорд Далмені, 7-й граф Роузбері, в 54 роки одружився, влаштувавши шикарну вечірку в замку Барнбугл. Цікаво, але його обраницею стала зовсім не та, про кого думали. Про це пише Daily Mail.

Для Гаррі це вже другий шлюб. Уперше він був одружений із Керолайн Дагліш, членкинею Консервативної партії та покровителькою Королівського каледонського балу. У пари народилося п'ятеро дітей. Проте вони розлучилися у 2014 році.

[ + – ] Гаррі Прімроуз, лорд Далмені, 7-й граф Роузбері, та його обраниця Фото: Instagram thingsizzyloves

Довгий час Гаррі зустрічався з багатою спадкоємицею з Норвегії Понтіною Паус, чия родина володіє найбільшою у світі судноплавною компанією Wilh. Wilhelmsen.

Але в результаті завидний холостяк одружився з Гаррієт Клепем — 33-річною консультанткою з мистецтва, із якою познайомився на роботі. Перша дружина, до речі, відвідала весілля Гаррі, сказавши, що дуже рада за колишнього чоловіка.

Урочистість зі справді королівським розмахом влаштували в замку Барнбугл неподалік Единбурга, запросивши 300 гостей.

[ + – ] Щаслива наречена з друзями Фото: Instagram thingsizzyloves [ + – ] Гаррієт Клепем у замку Барнбугл, фамільному маєтку Роузбері, недалеко від Единбурга, з 300 гостями Фото: Instagram thingsizzyloves

На весіллі було все, що мало б бути на урочистостях такого розмаху. Наречений підкреслив свою приналежність до ітонського братства, одягнувши картаті штани, наречена обрала аристократичну весільну сукню без зайвих деталей і розкішну хитромудру діадему.

[ + – ] Гаррі та Гаррієт вітають гостей із балкона Фото: Instagram thingsizzyloves

Вони розрізали восьмиярусний торт, вітали гостей із балкона під звуки волинки й танцювали під музику оркестру з п'яти чоловік.

[ + – ] Весілля з волинками, глава Sotheby's одружується

Нагадаємо, лорд Далмені — спадкоємець титулів графа Роузбері та Мідлотіан, а всього титулів у нього понад десять. Він вивчав історію мистецтва в Трініті-коледжі в Кембриджі та був гостем королеви в її кареті на перегонах в Аскоті.

Із 1990 року він працює у Sotheby's і прославився кількома гучними торгами. Наприклад, продав картину "Рим, вид із гори Авентін" Тернера з власної колекції за вражаючі 30 мільйонів фунтів у 2014 році. Полотно майбутній прем'єр-міністр Арчібальд Прімроуз купив у 1878 році.

Гаррі також відомий як серцеїд і найзавидніший холостяк Великобританії. У шлюбі з Керолайн Дагліш він став батьком п'яти дітей — чотирьох дочок і сина. І його дочка Дельфі вже прикрасила обкладинку світської Біблії Tatler.

Фото: Instagram thingsizzyloves Фото: Instagram thingsizzyloves Фото: Instagram thingsizzyloves Фото: Instagram thingsizzyloves Фото: Instagram thingsizzyloves Фото: Instagram thingsizzyloves

Після розлучення Гаррі, окрім багатої норвежки, зустрічався з моделлю Мартою Сітвелл. Із Гарріет, висхідною зіркою у світі мистецтва, яка дружить із Демієном Герстом, лорд познайомився у 2020 році та, як розповів його друг, "був дуже серйозно налаштований".