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Стиль жизни

Босс Sotheby's устроил роскошную свадьбу в замке с восьмиярусным тортом

глава сотбис женился, сотбис, Sotheby's, Гарри Примроуз, лорд Далмени, свадьба, свадьба 2022
Фото: Instagram thingsizzyloves | Гарри Примроуз, лорд Далмени, глава Sotheby's, женился на Харриет Клэпэм

Лорд Гарри Далмени – один из самых богатых и титулованных британских аристократов наконец покинул ряды холостяков

Глава знаменитого аукционного дома Sotheby's и самый завидный холостяк Великобритании, Гарри Примроуз, лорд Далмени, 7-й граф Роузбери, в 54 года женился, устроив шикарную вечеринку в замке Барнбугл. Примечательно, но его избранницей стала вовсе не та, о ком думали. Об этом пишет Daily Mail.

Для Гарри это уже второй брак. Первый раз он был женат на Кэролайн Даглиш, члене Консервативной партии и покровительнице Королевского каледонского бала. У пары родились пятеро детей. Однако они развелись в 2014 году.

глава сотбис женился, сотбис, Sotheby's, Гарри Примроуз, лорд Далмени, свадьба, свадьба 2022
Гарри Примроуз, лорд Далмени, 7-й граф Роузбери и его избранница
Фото: Instagram thingsizzyloves

Долгое время Гарри встречался с богатой наследницей из Норвегии Понтиной Паус, чья семья владеет крупнейшей в мире судоходной компанией Wilh. Wilhelmsen.

Но в итоге завидный холостяк женился на Харриет Клэпэм – 33-летнем консультанте по искусству, с которой познакомился на работе. Первая жена, к слову, посетила свадьбу Гарри, сказав, что очень рада за бывшего мужа.

Торжество с поистине королевским размахом устроили в замке Барнбугл неподалеку от Эдинбурга, пригласив 300 гостей.

глава сотбис женился, сотбис, Sotheby's, Гарри Примроуз, лорд Далмени, свадьба, свадьба 2022
Счастливая невеста с друзьями
Фото: Instagram thingsizzyloves
глава сотбис женился, сотбис, Sotheby's, Гарри Примроуз, лорд Далмени, свадьба, свадьба 2022
Харриет Клэпэм в замке Барнбугл, фамильном поместье Роузбери, недалеко от Эдинбурга, с 300 гостями
Фото: Instagram thingsizzyloves

На свадьбе было все, что должно быть на торжествах такого размаха. Жених подчеркнул свою принадлежность к итонскому братству, надев клетчатые брюки, невеста выбрала аристократичное свадебное платье без лишних деталей и роскошную замысловатую диадему.

глава сотбис женился, сотбис, Sotheby's, Гарри Примроуз, лорд Далмени, свадьба, свадьба 2022
Гарри и Харриет приветствую гостей с балкона
Фото: Instagram thingsizzyloves

Они разрезали восьмиярусный торт, приветствовали гостей с балкона под звуки волынки и танцевали под музыку оркестра из пяти человек.

Свадьба с волынками, глава Sotheby's женится

Напомним, лорд Далмени, наследник титулов графа Роузбери и Мидлотиан, а всего титулов у него более десяти. Он изучал историю искусства в Тринити-колледже в Кембридже и был гостем королевы в ее карете на скачках в Аскоте.

С 1990 года он работает в Sotheby's и прославился несколькими громкими торгами. Например продал картину "Рим, вид с горы Авентин" Тернера из собственной коллекции за впечатляющие 30 миллионов фунтов в 2014 году. Полотно будущий премьер-министр Арчибальд Примроуз купил в 1878 году.

Гарри также известен, как сердцеед и самый завидных холостяк Великобритании. В браке с Кэролайн Даглиш он стал отцом пяти детей – четырех дочерей и сына. И его дочь Дельфи уже украсила обложку светской библии Tatler.

глава сотбис женился, сотбис, Sotheby's, Гарри Примроуз, лорд Далмени, свадьба, свадьба 2022
Фото: Instagram thingsizzyloves
глава сотбис женился, сотбис, Sotheby's, Гарри Примроуз, лорд Далмени, свадьба, свадьба 2022
Фото: Instagram thingsizzyloves
глава сотбис женился, сотбис, Sotheby's, Гарри Примроуз, лорд Далмени, свадьба, свадьба 2022
Фото: Instagram thingsizzyloves
глава сотбис женился, сотбис, Sotheby's, Гарри Примроуз, лорд Далмени, свадьба, свадьба 2022
Фото: Instagram thingsizzyloves
глава сотбис женился, сотбис, Sotheby's, Гарри Примроуз, лорд Далмени, свадьба, свадьба 2022
Фото: Instagram thingsizzyloves
глава сотбис женился, сотбис, Sotheby's, Гарри Примроуз, лорд Далмени, свадьба, свадьба 2022
Фото: Instagram thingsizzyloves
глава сотбис женился, сотбис, Sotheby's, Гарри Примроуз, лорд Далмени, свадьба, свадьба 2022
глава сотбис женился, сотбис, Sotheby's, Гарри Примроуз, лорд Далмени, свадьба, свадьба 2022
глава сотбис женился, сотбис, Sotheby's, Гарри Примроуз, лорд Далмени, свадьба, свадьба 2022
глава сотбис женился, сотбис, Sotheby's, Гарри Примроуз, лорд Далмени, свадьба, свадьба 2022
глава сотбис женился, сотбис, Sotheby's, Гарри Примроуз, лорд Далмени, свадьба, свадьба 2022
глава сотбис женился, сотбис, Sotheby's, Гарри Примроуз, лорд Далмени, свадьба, свадьба 2022

После развода Гарри, кроме богатой норвежки, встречался с моделью Мартой Ситуэлл. С Харриэт, восходящей звездой в мире искусства, которая дружит с Дэмиеном Херстом, лорд познакомился в 2020 году и, как рассказал его друг, "был очень серьезно настроен".