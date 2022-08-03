Босс Sotheby's устроил роскошную свадьбу в замке с восьмиярусным тортом

Лорд Гарри Далмени – один из самых богатых и титулованных британских аристократов наконец покинул ряды холостяков

Глава знаменитого аукционного дома Sotheby's и самый завидный холостяк Великобритании, Гарри Примроуз, лорд Далмени, 7-й граф Роузбери, в 54 года женился, устроив шикарную вечеринку в замке Барнбугл. Примечательно, но его избранницей стала вовсе не та, о ком думали. Об этом пишет Daily Mail.

Для Гарри это уже второй брак. Первый раз он был женат на Кэролайн Даглиш, члене Консервативной партии и покровительнице Королевского каледонского бала. У пары родились пятеро детей. Однако они развелись в 2014 году.

[ + – ] Гарри Примроуз, лорд Далмени, 7-й граф Роузбери и его избранница Фото: Instagram thingsizzyloves

Долгое время Гарри встречался с богатой наследницей из Норвегии Понтиной Паус, чья семья владеет крупнейшей в мире судоходной компанией Wilh. Wilhelmsen.

Но в итоге завидный холостяк женился на Харриет Клэпэм – 33-летнем консультанте по искусству, с которой познакомился на работе. Первая жена, к слову, посетила свадьбу Гарри, сказав, что очень рада за бывшего мужа.

Торжество с поистине королевским размахом устроили в замке Барнбугл неподалеку от Эдинбурга, пригласив 300 гостей.

[ + – ] Счастливая невеста с друзьями Фото: Instagram thingsizzyloves [ + – ] Харриет Клэпэм в замке Барнбугл, фамильном поместье Роузбери, недалеко от Эдинбурга, с 300 гостями Фото: Instagram thingsizzyloves

На свадьбе было все, что должно быть на торжествах такого размаха. Жених подчеркнул свою принадлежность к итонскому братству, надев клетчатые брюки, невеста выбрала аристократичное свадебное платье без лишних деталей и роскошную замысловатую диадему.

[ + – ] Гарри и Харриет приветствую гостей с балкона Фото: Instagram thingsizzyloves

Они разрезали восьмиярусный торт, приветствовали гостей с балкона под звуки волынки и танцевали под музыку оркестра из пяти человек.

[ + – ] Свадьба с волынками, глава Sotheby's женится

Напомним, лорд Далмени, наследник титулов графа Роузбери и Мидлотиан, а всего титулов у него более десяти. Он изучал историю искусства в Тринити-колледже в Кембридже и был гостем королевы в ее карете на скачках в Аскоте.

С 1990 года он работает в Sotheby's и прославился несколькими громкими торгами. Например продал картину "Рим, вид с горы Авентин" Тернера из собственной коллекции за впечатляющие 30 миллионов фунтов в 2014 году. Полотно будущий премьер-министр Арчибальд Примроуз купил в 1878 году.

Гарри также известен, как сердцеед и самый завидных холостяк Великобритании. В браке с Кэролайн Даглиш он стал отцом пяти детей – четырех дочерей и сына. И его дочь Дельфи уже украсила обложку светской библии Tatler.

Фото: Instagram thingsizzyloves Фото: Instagram thingsizzyloves Фото: Instagram thingsizzyloves Фото: Instagram thingsizzyloves Фото: Instagram thingsizzyloves Фото: Instagram thingsizzyloves

После развода Гарри, кроме богатой норвежки, встречался с моделью Мартой Ситуэлл. С Харриэт, восходящей звездой в мире искусства, которая дружит с Дэмиеном Херстом, лорд познакомился в 2020 году и, как рассказал его друг, "был очень серьезно настроен".