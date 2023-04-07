Поженились прямо в больнице: в Британии девушка узнала, что умрет вскоре после свадьбы

Эшли Макмахон и Джон Прайс вместе уже 11 лет. Пара получила специальную лицензию на свадьбу в срочном порядке и связала себя узами брака в палате больницы, в которой британка проходит лечение от редкой болезни.

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29-летней британке Эшли Макмахон, которой сказали, что у нее "рвотный синдром", вызывающий постоянные приступы тошноты, осталось жить всего несколько дней. Она узнала это вскоре после свадьбы со своим партнером. Об этом рассказывает The Mirror.

Женщина впервые обратилась к врачам по поводу своих симптомов в 2018 году и даже не подозревала, что это станет началом четырехлетней борьбы за свою жизнь.

Изначально считалось, что Эшли страдает от синдрома циклической рвоты, но затем ей поставили диагноз "синдром поликистозных яичников" (PCOS). На самом же деле состояние девушки оказалось куда серьезнее. После ухудшения здоровья в январе 2023 года ее госпитализировали в Ливерпульскую королевскую больницу, где ей поставили редкий и агрессивный диагноз муцинозной карциномы яичников, опасной формы рака.

Теперь ей осталось жить совсем немного времени. Новость о болезни стала для Эшли настоящим шоком, она узнала о ней вскоре после свадьбы с ее долголетним партнером Джоном Прайсом, с которым ранее была в гражданском браке.

"Трудно передать словами, что мы чувствовали. Было ощущение, что нас поглотила земля. Об этом трудно даже говорить. Это опустошило нас", — сказал партнер Эшли.

Пара получила лицензию на свадьбу в срочном порядке и связала себя узами брака в больнице Фото: Liverpool Echo

Пара, которая вместе уже 11 лет, получила специальную лицензию на свадьбу в срочном порядке и связала себя узами брака в понедельник, 3 апреля.

"Мы знали, что должны сделать это сейчас, потому что ситуация становилась все хуже. Больница связалась с ЗАГСом для нас, и мы поженились в отдельной комнате в ее палате. Это было волшебно, я не мог просить ничего лучшего. Больница сделала для нас все возможное и я не могу выразить, как мы ей благодарны", — рассказал Джон.

Ранее Фокус писал, что британка родила дочь, отмеченную необычным родимым пятном. Родители прозвали дочку "маленьким Купидоном". Родинка расположена на животе девочки, на уровне пупка. В феврале девочке исполнится годик, но за этот период родимое пятно не исчезло и не потеряло свою форму.

Также сообщалось, что невеста умерла во время свадьбы, а ее сразу заменили на младшую сестру. На церемонии бракосочетания Хетал пожаловалась на головокружение и внезапно отключилась. Врачи в больнице лишь констатировали смерть девушки. Однако отец умершей невесты предложил жениху сыграть праздник с ее сестрой. Тот согласился.