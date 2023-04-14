Внутри начала играть музыка: парень нашел потерянный беспроводной наушник в желудке (фото)
Сяоюн засыпал в беспроводных наушниках, но проснувшись обнаружил, что один из них потерялся. Он включил музыку, чтобы найти его, и был потрясен, когда услышал приглушенный звук из своего тела.
Житель Китая известный под никнеймом Сяоюн обнаружил пропавший беспроводной наушник внутри своего желудка. Об этом рассказывает Daily Star.
Мужчина заснул в беспроводных наушниках. Ночью он встал, чтобы сходить в туалет, и заметил, что один из них пропал. Сяоюн включил музыку, чтобы найти его, и был потрясен, когда услышал приглушенный звук изнутри своего тела. Оказалось, что потерянный наушник продолжал работать даже в его желудке.
Китаец обратился в больницу, где ему сделали рентгеновский снимок и подтвердили его догадку. Врачи назначили ему слабительное. Издание отмечает, что если это не поможет и наушник не выйдет естественным путем, то придется извлекать устройство хирургическим путем.
Пока мужчина ожидал осмотра в больнице он включил музыку через наушник в желудке своим подписчикам в социальных сетях. Изнутри его тела доносилась популярная песня, которая часто звучит на китайских каналах в TikTok.
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