Не знали, что ядовитая: семейная пара умерла из-за неправильно приготовленной рыбы (фото)

84-летний Нг Чуан Синг и его жена 83-летняя Лим Сиу Гуан купили рыбу у проверенного продавца, но их никто не предупредил, что она ядовита. Женщина умерла в тот же день, а мужчина провел восемь дней в коме, после чего тоже скончался.

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В Малайзии 84-летний Нг Чуан Синг и его жена 83-летняя Лим Сиу Гуан умерли после употребления ядовитой иглобрюхой рыбы, которая безопасна только в правильно приготовленном виде. Об этом сообщает The Insider.

Издание отмечает, что семейная пара купила рыбу у проверенного продавца 25 марта, не понимая, что это такое. В тот день, когда они совершили покупку, Лим Сиув Ган пожарила иглобрюха для себя и своего мужа. Но вскоре после этого она начала дрожать и с трудом дышать. Часом позже такие же симптомы появились у Нг Чуан Синг. Женщина умерла в тот же день, а мужчина провел восемь дней в коме, после чего тоже скончался, сообщила их дочь Нг Ай Ли.

Пара обратилась в больницу и в 7 часов вечера Лим констатировали смерть. Нг Ай Ли сказала, что она и ее брат поспешили к родителям, но пока они доехали их мать была уже мертва.

Причиной ее смерти было названо пищевое отравление с неврологическими проявлениями, приведшее к остановке дыхания и неравномерному сердцебиению, сообщает The Star.

Женщина умерла в тот же день Фото: коллаж Фокус

Департамент здравоохранения Малайзии ожидает результатов лабораторных исследований, которые могут занять от двух до трех недель. Дочь погибшей семейной пары требует ужесточить законы, касающиеся иглобрюхов в Малайзии, где в окрестных водах водится не менее 30 видов этих рыб, сообщает CNN.

"Я надеюсь, что правительство Малайзии усилит контроль за соблюдением закона и поможет повысить осведомленность населения об отравлении иглобрюхами, чтобы предотвратить повторение подобных инцидентов", — сказала она.

Рыба иглобрюх может содержать мощные и смертельно опасные токсины тетродотоксин и сакситоксин, которые могут вызвать тяжелые заболевания и смерть, согласно Управлению по контролю за продуктами и лекарствами. Рыба безопасна для употребления только в том случае, если она очищена и приготовлена особым способом, удаляющим токсичные части. В Японии только квалифицированным поварам, обладающим специальными знаниями, разрешается подавать рыбу иглобрюх, но в Малайзии таких правил нет.

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