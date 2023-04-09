То ли медуза, то ли скат: в Британии на пляже нашли загадочное морское существо (фото)

Cотрудники Королевского общества защиты животных от жестокого обращения (RSPCA) после осмотра морского обитателя заявили, что не смогли его идентифицировать.

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В Великобритании на одном из пляжей было обнаружено странное существо. По словам очевидцев, оно было без костей, а его длина составляла более полуметра. Об этом пишет издание Mirror.

Сообщается, что находка была обнаружена на пляже в Западном Сассексе. Очевидцы уверяют, что у существа была полупрозрачная голова, похожая на голову медузы, и по меньшей мере два плавника разного размера с длинным хвостом. Тело темно-серого цвета с шипами от головы вниз по хребту.

Необычная находка аходка была обнаружена на пляже в Западном Сассексе. Фото: Mirror У существа была полупрозрачная голова, похожая на голову медузы, Фото: The Mirror

Отмечается, что сотрудники Королевского общества защиты животных от жестокого обращения (RSPCA) после осмотра морского обитателя заявили, что не смогли его идентифицировать. Но исследователи из Общества охраны моря предполагают, что это может быть вид скатов.

Так, пресс-секретарь этого общества говорит, что это — шипучий скат, которому удалили крылья.

В Египте нашли существо, похожее на орка из "Властелина колец"

В июле 2022 года жительница Синайского полуострова (Египет) Андреа Джуд обнаружила на пляже пугающий мумифицированный безглазый труп с невероятно острыми зубами. Как и у ужасающих ксеноморфов из франшизы "Чужой", у причудливого зверя было два набора челюстей — одна вложена в другую. Еще один странный нюанс заключался в том, где было найдено это существо — примерно в 13 км от воды, далеко за пределами досягаемости волн.

Независимо от истинной природы странного существа, то, как оно погибло и как оказалось так далеко от береговой линии, останется одной из маленьких загадок.

Напомним, что в апреле этого года на берег Австралии вынесло загадочное инопланетное существо. Тело непонятного животного было раздутым, имело человекоподобные руки, когти и хвост ящерицы. По мнению ученых это существо может быть либо кенгуру, либо валлаби или же лисовидным поссумом.

Ранее Фокус писал об останках древнего животного, старше динозавров. Ее обнаружение перевернуло существующую теорию эволюции.