Похоже на инопланетянина. В Австралии на берег вынесло тело неизвестного существа (фото)

Тело непонятного животного было раздутым, имело человекоподобные руки, когти и хвост ящерицы.

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В Австралии мужчина обнаружил таинственное раздутое существо, выброшенное на берег пляжа. Голова создания распадалась, а распухшее тело не позволяло сразу определить, какое это существо, пишет Express.

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Алекс Тан из Квинсленда наткнулся на него, прогуливаясь по пляжу Маручидор и поделился видеозаписью в Instagram. Мужчина отметил, что создание выглядело как опоссум и сильно отличалось от всех известных ему животных.

На видео показано раздувшееся существо с человекоподобными руками, когтями, длинным хвостом и черепом, обнажившимся после того, как вода размыла его плоть. После публикации видеозаписи социальные сети были заполнены теориями относительно того, что же такое нашел мужчина.

Предположения людей варьировались от обезвоженного кенгуру до инопланетян или вымерших сумчатых. В интервью Тан описал существо как имеющее человекоподобные руки, длинный хвост ящерицы, нос опоссума и пятна черного меха.

Рассел Бикнелл, морской биолог из Университета Новой Англии в Австралии, считает, что это существо является либо кенгуру, либо валлаби. Другой ученый Сэнди Инглсбли из Австралийского музея считает, что это лисовидный поссум (также лисий кузу и обыкновенный кузу-лиса), который потерял весь свой мех. В качестве доказательства он указал, что череп существа соответствует черепу обыкновенного кузу-лиса, добавив, что у них схожи пропорции конечностей и хвоста по отношению к телу.

С этим утверждением согласился и Стивен Джонсон из Университета Квинсленда, отметив, что именно череп и задняя конечность дают ключ к разгадке. По его мнению, животное было смыто в океан во время наводнения.

Напомним, что в декабре прошлого года у побережья США наткнулись на другое существо, которое тоже напоминает гостя из другого мира. Им оказалась необычная рыба с прозрачной головой — малоротая макропинна. Именно за счет прозрачной головы и необычных зеленых глаз она напоминает инопланетное существо.