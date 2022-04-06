Схоже на інопланетянина. В Австралії на берег винесло тіло невідомої істоти (фото)

Тіло незрозумілої тварини було роздутим, мало людиноподібні руки, пазурі та хвіст ящірки.

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В Австралії чоловік виявив таємничу роздуту істоту, викинуту на берег пляжу. Голова створіння розпадалася, а тіло, що розпухло, не дозволяло відразу визначити, яка це істота, пише Express.

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Алекс Тан з Квінсленду натрапив на нього, прогулюючись пляжем Маручідор і поділився відеозаписом в Instagram. Чоловік зазначив, що створення виглядало як опосум і дуже відрізнялося від усіх відомих йому тварин.

На відео показана істота, що роздулася, з людиноподібними руками, кігтями, довгим хвостом і черепом, що оголився після того, як вода розмила його плоть. Після публікації відеозапису соціальні мережі були заповнені теоріями щодо того, що таке знайшов чоловік.

Припущення людей варіювалися від зневодненого кенгуру до інопланетян чи сумчастих. В інтерв'ю Тан описав істоту як таку, що має людиноподібні руки, довгий хвіст ящірки, ніс опосума і плями чорного хутра.

Рассел Бікнелл, морський біолог з Університету Нової Англії в Австралії, вважає, що ця істота або кенгуру, або валлабі. Інший вчений Сенді Інглсблі з Австралійського музею вважає, що це лисячий кузу, який втратив все своє хутро. Як доказ він зазначив, що череп істоти відповідає черепу звичайного лисячого кузу, додавши, що вони схожі за пропорціями кінцівок і хвоста відносно тіла.

З цим твердженням погодився і Стівен Джонсон з Університету Квінсленда, зазначивши, що саме череп та задня кінцівка дають ключ до розгадки. На його думку, тварина була змита в океан під час повені.

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