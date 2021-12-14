Не від світу цього. Біля узбережжя США помітили дивну рибу з прозорою головою (відео)

Цією рибою виявилася малорота макропінна, яку за рахунок прозорої голови та незвичайних зелених очей можна сплутати з інопланетною істотою.

Ні для кого не секрет, що океанські глибини таять у собі багато дивного та загадкового. Однак серед усіх таємничих форм життя, які вдалося там виявити, є одна, яка очолює список морських диваків: риба із сімейства опістопроктових — малорота макропінна, пише IFLS.

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Малорота макропінна (або бочкоока) — це дивовижна хребетна тварина, яка мешкає на глибині, куди не може проникнути світло. Прозора голова бочкоока — хитра задумка природи, яка дозволяє очам розглядати об'єкти, що зустрічаються на шляху, в непроглядній темряві.

Зображена вченими з науково-дослідного інституту MBARI за допомогою телекерованого безлюдного підводного апарату (ТБПА), малорота макропінна борознить моря біля узбережжя Каліфорнії.

Для вивчення макропінни вченим довелося використовувати ТБПА, оскільки бочкоокі зазвичай живуть на глибині від 600 до 800 м, тобто далеко за межами досяжності людини.

"Дистанційно керовані апарати MBARI зробили понад 5 600 успішних занурень і записали більше 27 600 годин відео. За цей проміжок часу ми встигли зустріти цю рибу лише дев'ять разів!" — розповіли дослідники.

[ + – ] Макропінна (бочкоока) мешкає на глибині 600-800 м

Очі в бочкоока теж особливі: це зелені кулі, що світяться, розміщені трохи глибше, ніж зазвичай. Попереду кожного ока розташована велика округла кишеня, яка містить нюхові органи.

За словами вчених, таке незвичайне розташування очей служить для спостереження за здобиччю. Ці трубчасті очі риби надчутливі, вони добре пристосовані для виявлення силуетів їстівних тварин при тій малій кількості світла, яке проникає на таку глибину. А зелений колір очей бочкоокі отримали через наявність специфічного жовтого пігменту.

Нагадаємо, що нещодавно біля берегів Каліфорнії вчені натрапили на гігантську медузу Stygiomedusa gigantea. На тлі інших морських істот її виділяє голова у формі капелюха та "руки-губи", які медуза використовує для затримання видобутку.