Снігова людина водного світу. Біля берегів Каліфорнії знайшли десятиметрового "прибульця" (відео)

Цим прибульцем виявилася гігантська медуза S. gigantea. Її головною особливістю є голова у формі капелюха та "руки-губи", які вона використовує, щоб заманити здобич.

У ході свого недавнього дослідження вчені з Науково-дослідного інституту акваріума Монтерей-Бей спостерігали за вкрай рідкісною "примарною" медузою, пише Nerdist.

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Гігантське желе, яке показано на відео нижче, воістину приголомшливе. Однією з його головних особливостей є "руки-губи" довжиною 9 м, які призначені для того, щоб упіймати здобич у пастку, а не вжалити її.

Вчені натрапили на істоту, коли вивчали океан біля узбережжя затоки Монтерей, штат Каліфорнія, використовуючи підводний човен із дистанційним керуванням. Підводний човен зіткнувся з водним прибульцем приблизно на 975 м нижче за рівень моря.

"Цей примарний гігант — рідкісне видовище. Парасолька (тіло медузи) цього глибоководного мешканця становить близько 1 м у поперечнику й тягнеться за чотирма стрічковими "руками-губами", які можуть рости до 10 м завдовжки", — зазначають дослідники.

[ + – ] Зверху медуза має вигляд капелюха, оточеної чотирма спадаючими "шарфами"

Крім своїх неймовірних розмірів, гігантська примарна медуза під назвою Stygiomedusa gigantea також має химерну та чарівну манеру рухатися, яка відрізняється від інших глибоководних медуз.

Зверху ця істота має вигляд капелюха, оточеного чотирма спадаючими "шарфами". Свої "руки-губи" медуза використовує, щоб заманити здобич у пастку, а потім намотати її собі до рота.

[ + – ] Гігантське примарне желе, знайдене вченими

Щодо рідкості, то гігантське фантомне желе — це, по суті, снігова людина водного світу. Дослідники й раніше помічали примарне желе, але лише 110 разів за останні 100 років. Така мізерність спостережень особливо дивна, враховуючи майже всесвітнє поширення медуз.

Нагадаємо, що нещодавно вчені знайшли спосіб "прочитати" думки крихітної медузи Clytia hemisphaerica. Вони хотіли з'ясувати, як саме її мозок координує поведінку.