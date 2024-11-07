Океан на узбережжі сяє неоновим світлом: що це за явище (відео)

Хвилі Тихого океану засвітлює біолюмінесцентний планктон, пояснюють океанографи. Це явище виникає непередбачувано та триває недовго.

На узбережжі штату Каліфорнія у США можна побачити неоново-блакитні хвилі, які яскраво світяться вночі. Воду в цьому місці Тихого океану освітлюють біолюмінесцентні водорості. Фотограф із Лос-Анджелеса Патрік Койн зміг зафіксувати приголомшливе явище на фото та відео, повідомляє New York Post.

Фотограф Патрік Койн роками полює за біолюмінесцентними мікроводоростями, які засвітлюють океан настільки яскраво, що явище нагадує комп'ютерну графіку, повідомляють автори статті.

"Це була, безумовно, найяскравіша біолюмінесценція, яку я коли-небудь бачив", — сказав Патрік Койн на відео в Instagram, на якому розсікає освітлену океанську воду вночі на човні.

Патрік Койн ловить біолюмінесцентні хвилі в Тихому океані

Явище біолюмінесценції в океані важко зловити, бо воно виникає непередбачувано й триває недовго, говорять експерти Інституту океанографії Скріппса у Сан-Дієго. В інституті пояснюють, що у хвилях біля Каліфорнії світиться одноклітинний морський планктон — динофагеляти.

"У сонячні дні організми пливуть до поверхні, де вони концентруються, що призводить до посиленого забарвлення", — повідомляють учені.

Океанограф Пітер Франкс пояснює, що найчастіше мікроорганізми спливають на поверхню між 11 годиною ранку і 13 годиною дня, щоб отримати світло для фотосинтезу.

Зазначається, що біолюмінесценція особливо поширюється навесні та влітку, здебільшого коли тепла погода поєднується з сильними дощами.

Сяйливі хвилі також можна побачити на узбережжях Японії, Тайваню, Пуерто-Рико та Карибських островів, зазначають на сайті thetravel.com.

Нагадаємо, 7 листопада ЗМІ писали, що вчені знайшли на океанському дні "інопланетну", мерехтливу істоту. Морська експедиція виявила біолюмінесцентних черв'яків на узбережжі Чилі.

Також у той самий день було опубліковано дослідження періоду в історії Землі, який раніше не брали до уваги. Учені з'ясували, що після періоду, коли Земля була повністю вкрита льодом, морський лід розтанув і на поверхні океанів з'явилася прісна вода, писали IFLScience.