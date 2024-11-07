На дні океану знайдено "інопланетну", мерехтливу істоту (відео)

Учасники експедиції біля берегів Чилі виявили незвичайний вид морських черв'яків.

Морська експедиція біля маловивченого узбережжя Чилі виявила незвичайний, майже інопланетний вид, пише Mashable.

Спершу вчені були зосереджені на вивченні глибоководного регіону, де на дні розташовані жерла, що викидають поживні речовини у воду. У рамках цієї місії, розпочатої Інститутом океану Шмідта і його дистанційним роботом-дослідником ROV SuBastian, виявила мерехтливих у темряві поліхетів, або багатощетинкових черв'яків, які повзали по морському дну.

"Дійсно, деякі поліхети мають біолюмінесценцію, але в цього черв'яка є білкові структури в щетинках, що робить їх райдужними", — йдеться в повідомленні інституту.

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На відео чітко видно, як щетинки поліхети світяться і переливаються, коли він полізе по морському дну.

За словами вчених, поліхети надзвичайно різноманітні організми.

"Вони бувають усіх мислимих кольорів і візерунків, від повністю прозорих до райдужних і смугастих. Ви можете знайти поліхет будь-якої форми — від сферичної до сосископодібної й тонкої, як олівець, і будь-якого розміру — від мікроскопічних до кількох метрів завдовжки. Деякі з них гладенькі та витончені, інші — химерні та складні", — каже кураторка відділу морських безхребетних у Національному музеї природної історії Смітсонівського інституту Карен Осборн.

Також вона додає, що поліхети неймовірно важливі для всіх харчових мереж океану.

"Деякі з них — ненажерливі, щелепні хижаки; інші — делікатні фільтратори, падальщики, фермери, симбіонти або навіть пожирачі кісток. Ці іноді красиві, у багатьох випадках крихітні й часто численні тварини відіграють вирішальну роль у структуруванні та насиченні киснем морського дна, як і їхні побратими — дощові черв'яки на суходолі", — наголошує експерт.

Місія Chile Margin 2024 зосереджена на регіонах, де газ від морських істот, що розкладаються, пробивається крізь морське дно. Це підживлює мікроби, які харчуються метаном і дає змогу створювати їм цілі екосистеми на глибині сотень метрів під поверхнею океану.

Дослідники також вивчать гідротермальні джерела, виявлені поблизу кордонів тектонічних плит Землі, які викидають в океан гарячу, багату хімічними речовинами рідину. Вони також часто є притулком рідкісних морських спільнот.

Нагадаємо, вчені розповіли, що знаходиться під дном Світового океану. Дослідники не перестають нагадувати, що про земні океани людству сьогодні відомо менше, ніж про космос.