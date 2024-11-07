На дне океана найдено "инопланетное", мерцающее существо (видео)

Участники экспедиции у берегов Чили обнаружили необычный вид морских червей.

Морская экспедиция у малоизученного побережья Чили обнаружила необычный, почти инопланетный вид, пишет Mashable.

Сперва ученые были сосредоточены на изучении глубоководного региона, где на дне находятся жерла, выбрасывающие питательные вещества в воду. В рамках этой миссии, предпринятой Институтом океана Шмидта и его дистанционным роботом-исследователем ROV SuBastian, обнаружила мерцающих в темноте полихет или многощетинковых червей, который ползали по морскому дну.

"Действительно, некоторые полихеты обладают биолюминесценцией, но у этого червя имеются белковые структуры в щетинках, что делает их радужными", — говорится в сообщении института.

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На видео четко видно, как щетинки полихеты светятся и переливаются, когда он полезет по морскому дну.

По словам ученых, полихеты необычайно разнообразные организмы.

"Они бывают всех мыслимых цветов и узоров, от полностью прозрачных до радужных и полосатых. Вы можете найти полихет любой формы — от сферической до сосискообразной и тонкой, как карандаш, и любого размера — от микроскопических до нескольких метров в длину. Некоторые из них гладкие и изящные, другие — вычурные и сложные", — говорит куратор отдела морских беспозвоночных в Национальном музее естественной истории Смитсоновского института Карен Осборн.

Также она добавляет, что полихеты невероятно важны для всех пищевых сетей океана.

"Некоторые из них — прожорливые, челюстные хищники; другие — деликатные фильтраторы, падальщики, фермеры, симбионты или даже пожиратели костей. Эти иногда красивые, во многих случаях крошечные и часто многочисленные животные играют решающую роль в структурировании и насыщении кислородом морского дна, как и их собратья — дождевые черви на суше", — подчеркивает эксперт.

Миссия Chile Margin 2024 сосредоточена на регионах, где газ от разлагающихся морских существ пробивается сквозь морское дно. Это подпитывает микробы, которые питаются метаном и позволяет создавать им целые экосистемы на глубине сотен метров под поверхностью океана.

Исследователи также изучат гидротермальные источники, обнаруженные вблизи границ тектонических плит Земли, которые выбрасывают в океан горячую, богатую химическими веществами жидкость. Они также часто являются пристанищем редких морских сообществ.

Напомним, ученые рассказали, что находится подо дном Мирового океана. Исследователи не перестают напоминать, что о земных океанам человечеству сегодня известно меньше, чем о космосе.