Тайна за семью замками. Ученые рассказали, что находится подо дном Мирового океана

Исследователи не перестают напоминать, что о земных океанам человечеству сегодня известно меньше, чем о космосе.

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Океаны покрывают три четверти поверхности нашей планеты и несмотря на это исследователям все еще слишком мало известно о том, какие тайны таятся под его гладью. Наши океаны невероятно глубоки — средняя глубина Мирового океана составляет около 3,7 километров, а самые глубокие точки могут почти втрое превышать это значение, пишет IFLScience.

Известно, что самая глубокая точка океана расположена в Тихом океане, в южной части Марианской впадины — ее глубина составляет 10 935 метров, и она носит название Бездна Челленджера. Но даже несмотря на столь невероятную глубину, следы человеческой деятельности были обнаружены исследователями и здесь: пивная бутылка — вот, что обнаружили ученые во время глубоководного погружения в бездну океана.

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Не секрет, что именно в самых глубоких, темных и невероятно холодных водах Мирового океана обитают самые причудливые из все видов, живущих на Земле. Однако, что скрывается под дом земного океана? По словам исследователей, в конце концов, ответ будет чрезвычайно прост — это камни.

Земная кора нашей планеты весьма изменчива на суше — в среднем ее толщина под континентами составляет около 30 километров, однако под некоторыми горными хребтами это значение вполне может достигать даже 100 километров. В то же время под океанами земная кора более постоянна и, как правило, достигает в толщину около 6-7 километров.

Континентальная кора являет собой часть земной коры, которая образует наши континентальные массивы и состоит в основном из разных магматических гранитов. При это в океан ведут континентальные склоны, состоящие из гранита и осадочных пород, которые образовались в результате давления на отложения. Глубже в Мировом океане, под слоем песка и отложений, находится основная океаническая кора, состоящая в основном из базальта и габбро.

Отметим, что базальт, как и множество других вулканических пород, образуются при быстром охлаждении расплавленной породы. Исследователям известно, что глубоко в земных океанах скрываются "срединно-океанические хребты", где магма пробивается в щели в коре и образует новые породы, которые со временем станут океанической корой.

Исследователи весьма заинтересованы в изучении тонкой коры на дне океана, так как она потенциально открывает доступ к мантийным породам, лежащим под ней. Например, сегодня одна исследовательская команда бурит отверстие в дне океана, чтобы собрать образцы мантийных пород, которые не были подвержены воздействию погодных условий.

В данный момент ученым удалось достигнуть породы мантии, которая никогда не плавилась в магму, но охлаждалась образуя магматические породы, обнаруженные в океанической коре. Тем не менее ученые все еще обнаружили следы выветривания из-за морской воды, а потому уверены, что им необходимо продолжать бурить, чтобы пробраться глубже в недра Земли.

Ранее Фокус писал о том, что обнаружили ученые на дне Марианской впадины на глубине 11 км.