Таємниця за сімома замками. Вчені розповіли, що знаходиться під дном Світового океану

Дослідники не перестають нагадувати, що про земні океани людству сьогодні відомо менше, ніж про космос.

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Океани вкривають три чверті поверхні нашої планети, і попри це, дослідникам все ще надто мало відомо про те, які таємниці таяться під його гладдю. Наші океани неймовірно глибокі — середня глибина Світового океану становить близько 3,7 кілометра, а найглибші точки можуть майже втричі перевищувати це значення, пише IFLScience.

Відомо, що найглибша точка океану розташована в Тихому океані, в південній частині Маріанської западини — її глибина становить 10 935 метрів, і вона має назву Безодня Челленджера. Але навіть попри таку неймовірну глибину, сліди людської діяльності були виявлені дослідниками й тут: пивна пляшка — ось, що виявили вчені під час глибоководного занурення в безодню океану.

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Не секрет, що саме в найглибших, темних і неймовірно холодних водах Світового океану мешкають найхимерніші з усіх видів, що живуть на Землі. Однак, що ховається під дім земного океану? За словами дослідників, зрештою, відповідь буде надзвичайно простою — це каміння.

Земна кора нашої планети вельми мінлива на суходолі — у середньому її товщина під континентами становить близько 30 кілометрів, проте під деякими гірськими хребтами це значення цілком може досягати навіть 100 кілометрів. Водночас під океанами земна кора більш постійна і, як правило, досягає у товщину близько 6-7 кілометрів.

Континентальна кора являє собою частину земної кори, яка утворює наші континентальні масиви й складається в основному з різних магматичних гранітів. При цьому в океан ведуть континентальні схили, що складаються з граніту й осадових порід, які утворилися внаслідок тиску на відкладення. Глибше у Світовому океані, під шаром піску і відкладень, розташована основна океанічна кора, що складається в основному з базальту і габро.

Зазначимо, що базальт, як і безліч інших вулканічних порід, утворюються при швидкому охолодженні розплавленої породи. Дослідникам відомо, що глибоко у земних океанах ховаються "серединно-океанічні хребти", де магма пробивається у щілини у корі й утворює нові породи, які з часом стануть океанічною корою.

Дослідники вельми зацікавлені у вивченні тонкої кори на дні океану, оскільки вона потенційно відкриває доступ до мантійних порід, що лежать під нею. Наприклад, сьогодні одна дослідницька команда бурить отвір у дні океану, щоб зібрати зразки мантійних порід, які не зазнали впливу погодних умов.

Наразі вченим вдалося досягти породи мантії, яка ніколи не плавилася в магму, але охолоджувалася, утворюючи магматичні породи, виявлені в океанічній корі. Проте вчені все ще виявили сліди вивітрювання через морську воду, а тому впевнені, що їм необхідно продовжувати бурити, щоб пробратися глибше в надра Землі.

Раніше Фокус писав про те, що виявили вчені на дні Маріанської западини на глибині 11 км.