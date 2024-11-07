Океан на побережье сияет неоновым светом: что это за явление (видео)

Волны Тихого океана засвечивает биолюминесцентный планктон, объясняют океанографы. Это явление возникает непредсказуемо и длится недолго.

На побережье штата Калифорния в США можно увидеть неоново-голубые волны, которые ярко светятся ночью. Воду в этом месте Тихого океана освещают биолюминесцентные водоросли. Фотограф из Лос-Анджелеса Патрик Койн смог зафиксировать потрясающее явление на фото и видео, сообщает New York Post.

Фотограф Патрик Койн годами охотится за биолюминесцентными микроводорослями, которые засвечивают океан настолько ярко, что явление напоминает компьютерную графику, сообщают авторы статьи.

"Это была, безусловно, самая яркая биолюминесценция, которую я когда-либо видел", — сказал Патрик Койн на видео в Instagram, на котором рассекает освещенную океанскую воду ночью на лодке.

Патрик Койн ловит биолюминесцентные волны в Тихом океане

Явление биолюминесценции в океане трудно поймать, потому что оно возникает непредсказуемо и длится недолго, говорят эксперты Института океанографии Скриппса в Сан-Диего. В институте объясняют, что в волнах возле Калифорнии светится одноклеточный морской планктон — динофагеляты.

"В солнечные дни организмы плывут к поверхности, где они концентрируются, что приводит к усиленной окраске", — сообщают ученые.

Океанограф Питер Франкс объясняет, что чаще всего микроорганизмы всплывают на поверхность между 11 часами утра и 13 часами дня, чтобы получить свет для фотосинтеза.

Отмечается, что биолюминесценция особенно распространяется весной и летом, в основном когда теплая погода сочетается с сильными дождями.

Сияющие волны также можно увидеть на побережьях Японии, Тайваня, Пуэрто-Рико и Карибских островов, отмечают на сайте thetravel.com.

Напомним, 7 ноября СМИ писали, что ученые нашли на океанском дне "инопланетное", мерцающее существо. Морская экспедиция обнаружила биолюминесцентных червей на побережье Чили.

Также в тот же день было опубликовано исследование периода в истории Земли, который ранее не принимался во внимание. Ученые выяснили, что после периода, когда Земля была полностью покрыта льдом, морской лед растаял и на поверхности океанов появилась пресная вода, писали IFLScience.