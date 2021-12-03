Снежный человек водного мира. У берегов Калифорнии нашли десятиметрового "пришельца" (видео)

Этим пришельцем оказалась гигантская медуза S. gigantea. Ее главной особенностью является голова в форме шляпы и "руки-губы", которые она использует, чтобы заманить добычу.

В ходе своего недавнего исследования ученые из Научно-исследовательского института аквариума Монтерей-Бей наблюдали за крайне редкой "призрачной" медузой, пишет Nerdist.

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Гигантское желе, которое показано на видео ниже, поистине потрясающее. Одной из его главных особенностей являются "руки-губы" длиной 9 м, которые предназначены для того, чтобы поймать добычу в ловушку, а не ужалить ее.

Ученые наткнулись на существо, когда изучали океан у побережья залива Монтерей, штат Калифорния, используя подводную лодку с дистанционным управлением. Подводная лодка столкнулась с водным пришельцем примерно на 975 м ниже уровня моря.

"Этот призрачный гигант — редкое зрелище. Зонтик (тело медузы) этого глубоководного обитателя составляет около 1 м в поперечнике и тянется за четырьмя ленточными "руками-губами", которые могут вырастать на 10 м в длину", — отмечают исследователи.

[ + – ] Сверху медуза выглядит как шляпа, окруженная четырьмя ниспадающими "шарфами"

Помимо своих невероятных размеров, гигантская призрачная медуза под названием Stygiomedusa gigantea также обладает причудливой и завораживающей манерой двигаться, которая отличается от других глубоководных медуз.

Сверху это существо выглядит как шляпа, окруженная четырьмя ниспадающими "шарфами". Свои "руки-губы" медуза использует, чтобы заманить добычу в ловушку, а затем намотать ее себе в рот.

[ + – ] Гигантское призрачное желе, найденное учеными

Что касается редкости, то гигантское фантомное желе — это, по сути, снежный человек водного мира. Исследователи и раньше замечали призрачное желе, но только 110 раз за последние 100 лет. Такая скудность наблюдений особенно странная, учитывая почти всемирное распространение медуз.

Напомним, что недавно ученые нашли способ "прочитать" мысли крошечной медузы Clytia hemisphaerica. Они хотели выяснить, как именно ее мозг координирует поведение.