Сохнуть і тріскаються: 7 вечірніх ритуалів, які зроблять руки м'якими та гладенькими

Проста нічна рутина може допомогти запобігти передчасному старінню, сухості та подразненню. Спробуйте побалувати свої руки перед сном, щоб назавжди забути про дискомфорт у холодну пору року.

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Після довгого робочого дня, роботи за комп'ютером, прибирання, готування і всього іншого, ваші руки, ймовірно, є найбільш перевантаженою частиною вашого тіла. Проте вони часто залишаються непоміченими в нашій повсякденній турботі про себе. Сухість, шорсткі ділянки і навіть біль у кутикулі можуть поступово стати нормою, особливо в холодну пору року. Але ваші руки заслуговують на догляд і турботу, особливо вночі, коли у них є шанс відновитися. Приділіть лише кілька хвилин перед сном догляду за руками, щоб вони стали м'якими, гладкими і помолоділими. Про те, як побалувати свої руки щовечора перед сном, пише OnlyMyHealth.

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М'яке очищення

Фото: Freepik

Найголовніше — це ретельно мити руки протягом дня. Ваші руки контактують із брудом, різними мікробами та бактеріями протягом дня. Використання м'якого очищувального засобу для рук на ніч може допомогти видалити забруднення, не позбавляючи шкіру натуральних олій. Обирайте м'яке мило без сульфатів, яке зволожує під час очищення. Крім того, уникайте агресивного антибактеріального мила, оскільки воно може висушити шкіру, зробивши руки грубими. М'яке очищення перед сном підготує ваші руки до наступних етапів догляду.

Відлущування

Як і на обличчі, шкіра на руках може накопичувати омертвілі клітини, що призводить до появи тьмяних, шорстких плям. Відлущування рук один або два рази на тиждень перед сном може допомогти видалити ці змертвілі клітини, зробивши шкіру більш гладкою і м'якою. Відлущування може освітлити вашу шкіру і підвищити ефективність місцевих засобів для догляду за шкірою завдяки поліпшенню їхнього поглинання, як зазначено в Американській академії дерматології.

Ви можете використовувати м'який скраб для рук або зробити його самостійно, змішавши цукор з оливковою олією. Акуратно масажними рухами нанесіть скраб на руки круговими рухами протягом кількох хвилин, приділяючи особливу увагу сухим ділянкам. Промийте теплою водою й обсушіть.

Глибоко зволожуйте

Фото: freepik

Зволоження має важливе значення для ефективного догляду за руками. Руки постійно втрачають вологу протягом дня, особливо якщо їх часто миють або дезінфікують. Нічний час доби — це чудова нагода відновити цю вологу.

Після очищення або відлущування нанесіть насичений крем або лосьйон для рук, який містить зволожувальні інгредієнти, як-от гліцерин, олію ши або гіалуронову кислоту. Ці інгредієнти допомагають утримувати вологу і відновлювати шкірний бар'єр, роблячи руки м'якими та еластичними. Для додаткового зволоження ви можете нанести тонкий шар вазеліну поверх зволожувального крему, щоб запечатати вологу на ніч.

Нанесіть олію для кутикули

Здорові нігті починаються зі здорової кутикули. Кутикула може стати сухою і потріскатися, особливо в холодні місяці або після контакту з водою і засобами для чищення. Ви можете підтримувати її живлення, наносячи олію для кутикули перед сном.

Вибирайте олії, багаті на вітаміни, такі як олія жожоба, мигдальна олія або вітамін Е, які не тільки зволожують кутикулу, а й сприяють активному росту нігтів. Втирайте олію в кутикулу і нігті круговими рухами, дозволяючи поживним речовинам вбратися. Цей простий крок допомагає запобігти утворенню задирок і зберігає ваші нігті здоровими та доглянутими.

Одягніть бавовняні рукавички

Ви можете надіти бавовняні рукавички після нанесення крему для рук і олії для кутикули для додаткового зволоження. Рукавички створюють бар'єр, який допомагає утримувати вологу, гарантуючи, що нанесені вами засоби глибоко проникнуть у шкіру. Цей метод особливо корисний для людей з екстремально сухими або потрісканими руками. Бавовняні рукавички дихають і зручні, тому ви можете надягати їх на ніч без дискомфорту. До ранку ваші руки стануть м'якшими і молодшими.

Зробіть масаж

Фото: Freepik

Швидкий масаж рук перед сном може творити дива у знятті напруги та поліпшенні кровообігу. Він не тільки неймовірно розслабляє, а й сприяє кращому засвоєнню доглядових засобів. Після нанесення крему або олії для рук протягом кількох хвилин акуратно масажуйте руки, приділяючи особливу увагу долоням, пальцям і суглобам. Кругові рухи та м'який тиск можуть допомогти розслабити м'язи, зменшити скутість і стимулювати кровообіг. Цей простий крок додасть розкішний штрих до вашої вечірньої рутини та підготує ваші руки до нічного відновлення.

Уникайте зневоднення

Попри те, що застосування місцевих засобів має вирішальне значення, також важливо зволожувати організм зсередини. Вживання води перед сном допомагає підтримувати рівень вологи на шкірі, забезпечуючи зволоження рук і тіла протягом ночі.

Крім того, використання зволожувача повітря в спальні може створити більш вологе середовище, що особливо корисно в холодні місяці, коли опалення в приміщенні може висушувати шкіру. Добре зволожена кімната допомагає запобігти втраті вологи в шкірі, даючи змогу нічним процедурам працювати ефективніше.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.