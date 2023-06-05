Як виростити гарні нігті за 7 днів. Поради експертів

Від порад із манікюру до коригування дієти — ці схвалені експертами засоби швидко зміцнять слабкі та ламкі нігті.

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Слабкі нігті, які можуть легко зламатися та серйозно підривати впевненість у собі. Але як би не хотілося приховати свої тонкі і нігті під товстим шаром гель-лаку, існує безліч хитрощів, які в сукупності можуть повернути вашим нігтям міцність та здоров'я.

Отже, що ж змушує нігті ставати слабкими та ламкими? "Наші нігті складаються із шарів кератину, білка, який також міститься в нашому волоссі та шкірі", — говорить Ронда Кляйн, доктор медичних наук, сертифікований дерматолог із Вестпорта, штат Коннектикут. "З віком клітини в нашому організмі починають виробляти кератин повільніше, що може призвести до послаблення нігтів, до їхньої сухості та тьмяності".

Проте не лише процес старіння впливає на наші нігті, додає вона. Вплив екстремального холоду, надмірне миття рук та контакт із хімічними речовинами – може виснажити ваші нігті, зробити їх сухими та вразливими. На щастя, багато з того, що потрібно для зміцнення ваших нігтів, знаходиться буквально у ваших руках. Про це пише Prevention.

Регулярне зволоження

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Часте зволоження нігтів і кутикули може запобігти подальшому погіршенню цілісності нігтів, каже дерматолог із Філадельфії Ріна Аллах, доктор медичних наук. Олія для кутикули також допомагає відновлювати, живити та зволожувати слабкі нігті, каже сертифікований дерматолог із Північної Кароліни Шил Десаї Соломон, доктор медичних наук.

Короткі нігті

Хоча деякі жінки почуваються більш гламурно з довгими нігтями, але це не найкращий спосіб зміцнити їх. "Якщо у вас проблеми з нігтями, розгляньте можливість скорочення довжини, доки ви зміцнюєте їх", — пропонує доктор Соломон. "Короткі нігті менш схильні до ламкості, тому що у них менше відкритих країв і менша площа, на яку можуть шкідливо впливати вода та хімічні речовини". Після обрізки акуратно закругліть краї пилкою для нігтів, щоб не було зачепів.

Не використовуйте ацетон

Рідина для зняття лаку з ацетоном (розчинник, відповідальний за блискавичне розчинення лаку для нігтів) є агресивною для слабких нігтів і може їх висушити. "Це може викликати лущення, розщеплення та непривабливі білі плямисті плями", — говорить доктор Соломон.

Їжте продукти, що зміцнюють нігті

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Уникайте дієт, які можуть призвести до дефіциту вітамінів та поставити під загрозу міцність ваших нігтів. Переконайтеся, що ви також споживаєте достатньо білка та кальцію, які сприяють здоров'ю нігтів, каже Робін Еванс, доктор медичних наук, сертифікований дерматолог з Коннектикуту. Також може допомогти споживання продуктів, багатих біотином, таких як овочі, яйця та горіхи.

Не допускайте зневоднення

"Пити достатню кількість води необхідно для здоров'я, і здоров'я нігтів не є винятком", — каже лікар Соломон. "Без достатнього зволоження нігті можуть стати ламкими, легко ламатися або відшаровуватися". Зволоження допоможе вашим нігтям утримувати вологу та залишатися сильними.

Приймайте вітаміни

Це ще доведеться довести, але вважається, що біотин, покращує ріст волосся, і нігтів. "Оскільки він розчинний у воді, він не накопичується в організмі, тому ви повинні переконатися, що вживаєте його щодня", — каже доктор Соломон.

За даними Національного інституту охорони здоров'я, більшість дорослих мають отримувати 30 мкг біотину на день. За даними клініки Клівленда, типова доза, що рекомендується, становить приблизно до 3000 мкг на день протягом шести місяців, але ваш лікар може порекомендувати менше або більше, залежно від вашого особистого здоров'я.

Якщо на цей час нігті не зміцніли, швидше за все, біотин навряд допоможе. Але якщо ваші нігті стали міцнішими і ви вирішили регулярно приймати біотин, переконайтеся, що ви припинили його прийом за кілька днів до проведення будь-яких лабораторних досліджень, оскільки велика кількість біотину у вашому організмі може спотворити результати аналізів.

Мінімізуйте контакт з водою

Коли ваші руки знаходяться у воді протягом тривалого часу (скажімо, під час миття посуду, прийняття ванни або плавання), це не тільки зневоднює вашу шкіру, а й висмоктує вологу з ваших нігтів.

"Вода слідує за водою, тому вода в наших тілах випаровується, якщо ми довго в ній перебуваємо", — говорить доктор Кляйн. Рукавички з бавовняною підкладкою під час роботи по дому можуть звести до мінімуму цей процес, а якщо це неможливо, ретельно зволожуйте руки та нігті після завершення роботи.

Вибирайте нетоксичні лаки для нігтів

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"Я рекомендую уникати лаків, що містять формальдегід, ДБФ і толуол. Це агресивні хімічні речовини для і без того слабких нігтів", — говорить доктор Еванс. Шукайте лаки з написом "3-free" на пляшці, що означає, що вони не містять цих сумнівних хімікатів. (Є також бренди, які називають себе "5-free" та "7-free", де, крім великої трійки, поліролі не містять смолу формальдегіду, камфору, TPHP і ксилол).

Завжди наносьте базове та верхнє покриття

За словами доктора Еванса, базові та верхнє покриття особливо корисні, коли ваші нігті слабкі та стоншені, тому що вони забезпечують додатковий захисний бар'єр від зневоднення та ламкості. Бонус: гарний верхній шар збереже ваші пофарбовані нігті бездоганними довше!

Робіть перерви між манікюрами

Висновок: нігті повинні дихати. "Постійне використання лаку, навіть нетоксичного, може послабити ніготь", — каже доктор Соломон. Якщо ви помітите, що ваші нігті стали особливо крихкими, дайте їм місяць відпочинку від лаку для нігтів, щоб вони відросли та зміцнилися.

Пройдіть обстеження

Якщо ви виконуєте все перераховане вище, але нічого не працює — проконсультуйтеся з лікарем. "Існують певні стани, такі як дефіцит заліза (анемія), гіпотеріоз, псоріаз та синдром Рейно (порушення кровообігу), які можуть вплинути на міцність нігтів", — каже доктор Кляйн. Чим раніше ви позбавитеся проблем зі здоров'ям, які впливають на ваші нігті, тим швидше вони стануть здоровішими і міцнішими.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви маєте проблеми, зверніться до фахівця.