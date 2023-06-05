Как вырастить красивые ногти за 7 дней. Советы экспертов

От советов по маникюру до корректировки диеты — эти одобренные экспертами средства быстро укрепят слабые и ломкие ногти.

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Слабые ногти, которые могут легко сломаться, могут доставить настоящее неудобство, не говоря уже о том, что это серьезно подрывает уверенность в себе. Но как бы ни было заманчиво скрыть свои тонкие и слоящиеся ногти под толстым слоем гель-лака, существует множество хитростей, которые в совокупности могут вернуть вашим ногтям здоровье.

Итак, что же заставляет ногти становиться слабыми и ломкими? "Наши ногти состоят из слоев кератина, белка, который также содержится в наших волосах и коже", — говорит Ронда Кляйн, доктор медицинских наук, сертифицированный дерматолог из Вестпорта, штат Коннектикут. "С возрастом клетки в нашем организме начинают производить кератин медленнее, что может привести к ослаблению ногтей, к их сухости и тусклости".

Однако не только процесс старения влияет на наши ногти, добавляет она. Воздействие элементов — экстремального холода, чрезмерного мытья рук и контакта с химическими веществами — может истощить ваши ногти, сделав их сухими и уязвимыми. К счастью, это также означает, что многое из того, что нужно для укрепления ваших ногтей, находится буквально в ваших руках — и о том, как это сделать пишет Prevention.

Регулярное увлажнение

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Частое увлажнение ногтей и кутикулы может предотвратить дальнейшее ухудшение целостности ногтей, говорит дерматолог из Филадельфии Рина Аллах, доктор медицинских наук. Масло для кутикулы также помогает восстанавливать, питать и увлажнять слабые ногти, говорит сертифицированный дерматолог из Северной Каролины Шил Десаи Соломон, доктор медицинских наук.

Короткие ногти

Хотя некоторые чувствуют себя более гламурно с длинными ногтями, но это не лучший способ укрепить их. "Если у вас проблемы с ногтями, рассмотрите возможность сокращения длины, пока вы укрепляете их", — предлагает доктор Соломон. "Более короткие ногти менее склонны к поломке, потому что у них меньше открытых краев и меньшая площадь поверхности, на которую могут впитываться вода и химические вещества". После обрезки аккуратно закруглите края пилкой для ногтей, чтобы не было зацепов.

Не используйте ацетон

Жидкость для снятия лака с ацетоном (растворитель, ответственный за молниеносное растворение лака для ногтей) агрессивна для слабых ногтей и может их высушить. "Это может вызвать шелушение, расщепление и неприглядные белые пятнистые пятна", — говорит доктор Соломон.

Ешьте продукты, которые укрепляют ногти

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Избегайте диет, которые могут привести к дефициту витаминов и поставить под угрозу прочность ваших ногтей. Убедитесь, что вы также потребляете достаточно белка и кальция, которые способствуют здоровью ногтей, говорит Робин Эванс, доктор медицинских наук, сертифицированный дерматолог из Коннектикута и клинический инструктор в Медицинском колледже Альберта Эйнштейна. Также может помочь потребление продуктов, богатых биотином, таких, как овощи, яйца и орехи.

Не допускайте обезвоживания.

"Пить достаточное количество воды необходимо для здоровья, и здоровье ногтей не является исключением", — говорит доктор Соломон. "Без достаточного увлажнения ногти могут стать ломкими, легко ломаться или отслаиваться". Увлажнение поможет вашим ногтям удерживать влагу и оставаться сильными.

Принимайте витамины

Это еще предстоит доказать, но считается, что биотин, улучшает рост волос, и ногтей. "Поскольку он растворим в воде, он не накапливается в организме, поэтому вы должны убедиться, что употребляете его ежедневно", — говорит доктор Соломон.

По данным Национального института здравоохранения, большинство взрослых должны получать 30 мкг биотина в день. По данным клиники Кливленда, типичная рекомендуемая дополнительная доза составляет примерно до 3000 мкг в день в течение шести месяцев, но ваш врач может порекомендовать меньше или больше, в зависимости от вашего личного здоровья.

Если к этому времени ногти не окрепли, скорее всего, биотин вряд ли поможет. Но если ваши ногти стали крепче и вы решили регулярно принимать биотин, убедитесь, что вы прекратили его прием за несколько дней до проведения каких-либо лабораторных анализов, так как большое количество биотина в вашем организме может исказить результаты анализов.

Минимизируйте контакт с водой

Когда ваши руки находятся в воде в течение длительного времени (скажем, во время мытья посуды, принятия ванны или плавания), это не только обезвоживает вашу кожу, но и высасывает влагу из ваших ногтей.

"Вода следует за водой, поэтому вода в наших телах испаряется, чем дольше мы в ней пребываем", — говорит доктор Кляйн. Перчатки с хлопчатобумажной подкладкой во время работы по дому, могут свести к минимуму этот процесс, а если это невозможно, тщательно увлажняйте руки и ногти после завершения работы.

Выбирайте нетоксичные лаки для ногтей

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"Я рекомендую избегать лаков, содержащих формальдегид, ДБФ и толуол. Это агрессивные химические вещества для и без того слабых ногтей", — говорит доктор Эванс. Ищите лаки с надписью "3-free" на бутылке, что означает, что они не содержат этих сомнительных химикатов. (Есть также бренды, которые называют себя "5-free" и "7-free", где, помимо большой тройки, их полироли не содержат формальдегидную смолу, камфору, TPHP и ксилол).

Всегда наносите базовое и верхнее покрытие.

По словам доктора Эванса, базовые и верхние покрытия особенно полезны, когда ваши ногти слабые и истонченные, потому что они обеспечивают дополнительный защитный барьер от таких вещей, как обезвоживание и ломкость. Бонус: хороший верхний слой сохранит ваши накрашенные ногти безупречными дольше!

Делайте перерывы между маникюрами

Вывод: ногти должны дышать. "Постоянное использование лака, даже нетоксичного, может ослабить ноготь", — говорит доктор Соломон. Если вы обнаружите, что ваши ногти стали особенно хрупкими, дайте им месяц отдыха от лака для ногтей, чтобы они отросли и укрепились.

Пройдите обследование

Если вы выполняете все вышеперечисленное, но ничего не работает – проконсультируйтесь с врачом. "Существуют определенные состояния, такие как дефицит железа (анемия), гипотериоз, псориаз и синдром Рейно (нарушение кровообращения), которые могут повлиять на прочность ногтей", — говорит доктор Кляйн. Чем раньше вы избавитесь от проблем со здоровьем, которые влияют на ваши ногти, тем быстрее они станут здоровее и крепче.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.