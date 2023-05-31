Топ-7 способов заставить ваши волосы быстро вырасти

Эти профессиональные советы помогут вашим волосам расти максимально быстро.

Related video

Попытка отрастить длинные волосы или сделать их гуще может тянуться годами и так и не увенчаться успехом. В то время как волосы являются второй, после костного мозга, самой быстрорастущей тканью в организме человека по данным Трихологического общества, средняя скорость роста составляет от 0,5 до 1,7 сантиметра в месяц. Такой рост может показаться минимальным, особенно если вы ждете, когда же они отрастут.

По данным Американской академии дерматологической ассоциации (AAD), выпадение от 50 до 100 волос в день является нормальным явлением, но если вы считаете, что рост ваших волос действительно замедляется, есть определенные правила, которые помогут ускорить рост волос. Вы можете поменять расческу, контролировать частоту использования фена, чтобы уменьшить повреждение волос или добавить масла и продукты для роста волос.

Вот секреты и домашние средства, которые, по словам ведущих дерматологов, знаменитых парикмахеров и экспертов по уходу за кожей, помогут вам быстро отрастить волосы. Об этом пишет Good Housekeeping

Чаще стригитесь

Это может показаться нелогичным, но если вы хотите, чтобы ваши длинные волосы были действительно здоровыми, необходимо регулярно их подстригать. "Хотя стрижки не заставляют ваши волосы расти быстрее, они избавляют вас от секущихся кончиков — объясняет Майкл Дуэньяс, знаменитый парикмахер из Лос-Анджелеса. "Устранение ломкости создает видимость того, что ваши волосы растут быстрее". В конце концов, секущиеся кончики могут привести к потере длины волос, не говоря уже о блеске, объеме и гладкости.

Правильно питайтесь

Фото: Getty Images

Наличие длинных волос зависит не только от того, как вы ухаживаете за волосами, но и от того, что вы едите. "Чтобы стимулировать рост волос, вам нужно "кормить" их изнутри", — объясняет Франческа Фуско, доктор медицинских наук, дерматолог из Нью-Йорка. Итак, какие продукты ускоряют рост волос? Продукты с высоким содержанием белка! "Попробуйте увеличить потребление белка с помощью таких продуктов, как рыба, бобы, орехи и цельнозерновые продукты", — рекомендует она. Даже если вы не любитель мяса, вам все равно следует придерживаться диеты с высоким содержанием белка для роста волос. Женщины, которые не получают его в достаточном количестве, часто страдают "чрезмерным выпадением волос", — говорит доктор Фуско.

Добавьте витамины для волос

Если ваше питание не обеспечивает вас достаточным количеством питательных веществ, добавляйте витамины. "Ищите поливитамины, которые разработаны и маркированы как "для волос, кожи и ногтей", — предлагает доктор Фуско. "Они содержат важные витамины, такие как биотин, С и В, которые могут поддерживать здоровье волос". Также для волос полезны следующие витамины и минералы, способствующие оздоровлению волос:

Витамин А

Витамин C

Витамин Е

Цинк

Железо

Омега-3 жирные кислоты

Не осветляйте волосы

Как бы шикарно ни выглядели платиновые волосы, переход от более темного оттенка к светло-русому может встать между вами и вашими самыми длинными волосами. "Когда кутикула волос повреждена окислителем, у вас может быть больше секущихся кончиков", — объясняет Элизабет Хисеродт, старший колорист салона Cutler в Нью-Йорке. "Чем меньше химических обработок, тем лучше будут расти ваши волосы".

Избегайте слишком горячей укладки

Берегите свои волосы и не используйте плойку и фен слишком часто. Если без этого не обойтись, снизьте температуру и всегда используйте термозащитное средство — в противном случае вы рискуете повредить волосы, что приведет к их ломкости.

Регулярно расчесывайте волосы

Фото: Getty Images

Если вы сильно устали, вы можете посчитать расчесывание волос перед сном пустой тратой времени, но несколько быстрых взмахов рукой могут быть полезны для здоровья ваших волос и кожи головы в целом. "Начинайте с кожи головы, используйте щетку из кабаньей щетины, чтобы равномерно распределить масла кожи головы по волосам, чтобы они оставались естественным образом увлажненными", — рекомендует Мери Кейт О’Коннор, знаменитый стилист и колорист Cooper в Западном Голливуде, Калифорния. Бонус: этот простой шаг каждый вечер также помогает улучшить кровообращение, что делает кожу головы более здоровой.

Защищайте волосы от физических повреждений.

Волосы особенно подвержены ломкости, когда они мокрые, поэтому расчесывайте волосы перед мытьем шампунем. "Воздействие воды приводит к набуханию и растяжению волосяного стержня, в результате чего внешний слой, похожий на гальку, поднимается, а дополнительный стресс от расчесывания в таком состоянии может привести к его поломке", — говорит старший химик Лаборатории красоты Good Housekeeping Institute Сабина Виземанн.

Если вам нужно распутать мокрые волосы, делайте это правильно: нанесите несмываемый кондиционер от корней до кончиков и используйте более мягкую расческу с широкими зубьями или распутывающую щетку, начинайте от кончиков вверх небольшими движениями, предотвратить разрыв волос.

Ранее Фокус писал о том, в какие мифы о волосах вы все еще продолжаете верить

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.