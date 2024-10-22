Сохнут и трескаются: 7 вечерних ритуалов, которые сделают руки мягкими и гладкими

Простая ночная рутина может помочь предотвратить преждевременное старение, сухость и раздражение. Попробуйте побаловать свои руки перед сном, чтобы навсегда забыть о дискомфорте в холодное время года.

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После долгого рабочего дня, работы за компьютером, уборки, готовки и всего остального, ваши руки, вероятно, являются самой перегруженной частью вашего тела. Тем не менее они часто остаются незамеченными в нашей повседневной заботе о себе. Сухость, шероховатые участки и даже боль в кутикуле могут постепенно стать нормой, особенно в холодное время года. Но ваши руки заслуживают ухода и заботы, особенно ночью, когда у них есть шанс восстановиться. Уделите всего несколько минут перед сном уходу за руками, чтобы они стали мягкими, гладкими и помолодевшими. О том, как побаловать свои руки каждый вечер перед сном, пишет OnlyMyHealth.

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Мягкое очищение

Фото: Freepik

Самое главное – это тщательно мыть руки в течение дня. Ваши руки контактируют с грязью, различными микробами и бактериями в течение дня. Использование мягкого очищающего средства для рук на ночь может помочь удалить загрязнения, не лишая кожу натуральных масел. Выбирайте мягкое мыло без сульфатов, которое увлажняет при очистке. Кроме того, избегайте агрессивного антибактериального мыла, так как оно может высушить кожу, сделав руки грубыми. Мягкое очищение перед сном подготовит ваши руки к следующим этапам ухода.

Отшелушивание

Как и на лице, кожа на руках может накапливать омертвевшие клетки, что приводит к появлению тусклых, шероховатых пятен. Отшелушивание рук один или два раза в неделю перед сном может помочь удалить эти омертвевшие клетки, сделав кожу более гладкой и мягкой. Отшелушивание может осветлить вашу кожу и повысить эффективность местных средств по уходу за кожей за счет улучшения их впитываемости, как указано в Американская академия дерматологии.

Вы можете использовать мягкий скраб для рук или сделать его самостоятельно, смешав сахар с оливковым маслом. Аккуратно массирующими движениями нанесите скраб на руки круговыми движениями в течение нескольких минут, уделяя особое внимание сухим участкам. Промойте теплой водой и обсушите.

Глубоко увлажните

Фото: freepik

Увлажнение имеет важное значение для эффективного ухода за руками. Руки постоянно теряют влагу в течение дня, особенно если их часто моют или дезинфицируют. Ночное время суток – это прекрасная возможность восстановить эту влагу.

После очищения или отшелушивания нанесите насыщенный крем или лосьон для рук, который содержит увлажняющие ингредиенты, такие как глицерин, масло ши или гиалуроновую кислоту. Эти ингредиенты помогают удерживать влагу и восстанавливать кожный барьер, делая руки мягкими и эластичными. Для дополнительного увлажнения вы можете нанести тонкий слой вазелина поверх увлажняющего крема, чтобы запечатать влагу на ночь.

Нанесите масло для кутикулы

Здоровые ногти начинаются со здоровой кутикулы. Кутикула может стать сухой и потрескаться, особенно в холодные месяцы или после контакта с водой и чистящими средствами. Вы можете поддерживать ее питание, нанося масло для кутикулы перед сном.

Выбирайте масла, богатые витаминами, такие как масло жожоба, миндальное масло или витамин Е, которые не только увлажняют кутикулу, но и способствуют активному росту ногтей. Втирайте масло в кутикулу и ногти круговыми движениями, позволяя питательным веществам впитаться. Этот простой шаг помогает предотвратить образование заусенцев и сохраняет ваши ногти здоровыми и ухоженными.

Наденьте хлопчатобумажные перчатки

Вы можете надеть хлопчатобумажные перчатки после нанесения крема для рук и масла для кутикулы для дополнительного увлажнения. Перчатки создают барьер, который помогает удерживать влагу, гарантируя, что нанесенные вами средства глубоко проникнут в кожу. Этот метод особенно полезен для людей с экстремально сухими или потрескавшимися руками. Хлопчатобумажные перчатки дышащие и удобные, поэтому вы можете надевать их на ночь без дискомфорта. К утру ваши руки станут более мягкими и помолодевшими.

Сделайте массаж

Фото: Freepik

Быстрый массаж рук перед сном может творить чудеса в снятии напряжения и улучшении кровообращения. Он не только невероятно расслабляет, но и способствует лучшему усвоению уходовых средств. После нанесения крема или масла для рук в течение нескольких минут аккуратно массируйте руки, уделяя особое внимание ладоням, пальцам и суставам. Круговые движения и мягкое давление могут помочь расслабить мышцы, уменьшить скованность и стимулировать кровообращение. Этот простой шаг добавит роскошный штрих в вашу вечернюю рутину и подготовит ваши руки к ночному восстановлению.

Избегайте обезвоживания

Несмотря на то, что применение местных средств имеет решающее значение, также важно увлажнять организм изнутри. Употребление воды перед сном помогает поддерживать уровень влаги на коже, обеспечивая увлажнение рук и тела в течение ночи.

Кроме того, использование увлажнителя воздуха в спальне может создать более влажную среду, что особенно полезно в холодные месяцы, когда отопление в помещении может высушивать кожу. Хорошо увлажненная комната помогает предотвратить потерю влаги в коже, позволяя ночным процедурам работать более эффективно.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.